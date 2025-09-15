서울Pn

남경순 경기도의원, 2025 ESG 선도대학 공개세미나 참석...지속가능 성장의 해법 모색

남경순 의원이 9월 13일 수원컨벤션센터에서 열린 ‘2025 ESG 선도대학 공개세미나’에서 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 인사청문특별위원회 남경순 의원(국민의힘, 수원1)은 9월 13일 수원컨벤션센터에서 열린 「2025 ESG 선도대학 공개세미나」에 참석해 축사를 전했다.

이번 세미나는 ESG 선도대학 수강생과 일반 도민을 대상으로, 사회적경제 조직의 ESG 공급망 관리 중요성을 알리고 수강생들이 직접 토론자로 참여해 ESG 경영에 대한 이해도를 높이기 위해 마련됐다.

남 의원은 축사에서 “어려운 경제 환경 속에서도 경기도 사회적경제 조직은 사회적 가치를 창출하며 지역 공동체의 중요한 축이 되고 있다”고 말했다. 이어 “오늘 논의될 ESG 경영 전략이 사회적경제 조직의 경쟁력 강화와 지속가능한 성장을 이끄는 해법이 될 것”이라고 강조했다.

또한 그는 “이번 세미나는 ‘2025 경기도사회적경제 박람회’의 주요 프로그램 중 하나로, 사회적경제의 가치를 널리 알리고 도민과 소통하며 새로운 사업 기회를 창출하는 뜻깊은 장이 될 것”이라며, “오늘 논의된 성과가 박람회의 성공을 이끄는 밑거름이 되기를 기대한다”고 밝혔다.“


온라인뉴스팀


