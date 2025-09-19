동대문구, 인플루엔자 대비 예방접종 실시

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 동대문구는 오는 22일부터 겨울철 인플루엔자 유행에 대비한 예방접종을 실시할 계획이라고 19일 밝혔다.이번 예방접종은 감염 시 중증화 위험이 큰 6개월~13세 어린이와 임신부, 65세 이상 어르신을 대상으로 무료로 실시된다. 특히 구는 국가예방접종 대상자 외에도 14~64세 구민 중 기초생활수급권자 등 의료취약계층을 대상으로 무료 접종을 지원한다.22일 2회 접종 대상 어린이를 시작으로 29일은 1회 접종 대상 어린이와 임신부에게, 다음달 15일은 75세 이상 어르신 등에게 연령대별로 순차적으로 인플루엔자 예방접종이 시행된다. 어르신의 경우 동일한 일정으로 코로나19 예방접종이 시행될 예정이다.예방접종은 주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관에서 접종 가능하다. 동대문구 위탁의료기관은 190여곳이며, 보건소 또는 예방접종도우미 홈페이지에서 가까운 위탁의료기관을 확인할 수 있다. 아울러 접종대상자 확인 등 안전한 접종을 위해 접종 기관 방문 시에는 신분증 등 지참이 필요하다.안석 기자