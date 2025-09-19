서울디자인국제포럼 개최…‘소프트시티 서울’ 논의

서울Pn

‘디자인으로 만드는 글로벌 삶의 품격’ 주제로 열려서울시는 ‘2025 서울디자인국제포럼’이 19일 시청에서 열린다고 이날 밝혔다.

올해 주제는 ‘매력적인 도시 서울 : 디자인으로 만드는 글로벌 삶의 품격’으로, 글로벌 관점에서 디자인이 시민의 삶의 질을 어떻게 향상시키는지 등을 논의한다.

기조세션은 도시 전략 및 디자인 컨설팅 기업인 겔(GEHL)의 헬레 소홀트 최고경영자(CEO)가 맡아 ‘사람과 지구를 위한 도시 디자인 : 비전에서 실행까지’라는 주제로 서울의 미래를 매력적으로 만드는 핵심 기반으로서 디자인의 역할을 강조한다.

이어 오세훈 서울시장은 소홀트 CEO 등과 ‘소프트시티와 글로벌 디자인 서울’을 주제로 서울이 글로벌 도시로 나아가기 위한 디자인 전략에 대해 ‘소프트시티’ 관점에서 특별대담을 갖는다.

세션은 ▲디자인 협력과 글로벌 리더십 ▲도시 혁신을 이끄는 디자인의 힘 등을 주제로 열린다.

세션 발표 이후에는 김주연 서울시 제1대 총괄 공공디자이너를 좌장으로 종합토론이 이어진다. 토론에서는 서울만의 도시 정체성, 기후위기 대응을 위한 지속가능한 디자인 전략, 초고령사회에 대비한 도시 디자인 해법, 서울의 글로벌 경쟁력 강화 방안 등 주제가 심도 있게 논의된다.


안석 기자
