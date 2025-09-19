김동영 경기도의원, 경기도에 ‘노선버스 대체형 똑버스’ 도입을 위한 논의의 장 활짝 열었다



김동영 의원(건설교통위원회 부위원장). 17일 경기도의회 중회의실1에서 ‘똑버스의 새로운 도전 – 교통취약지역 노선버스를 똑버스로 대체하는 방안’ 정책토론회 개최. (사진=경기도의회)



‘똑버스의 새로운 도전 – 교통취약지역 노선버스를 똑버스로 대체하는 방안’ 정책토론회에서 좌장인 김동영 의원이 토론을 주재하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 건설교통위원회 김동영 부위원장(더불어민주당, 남양주 오남)은 17일(수) 경기도의회 중회의실1에서 「똑버스의 새로운 도전 – 교통취약지역 노선버스를 똑버스로 대체하는 방안」을 주제로 정책토론회를 개최하였다.이번 토론회는 경기도의회와 경기도청이 공동 주최한 ‘2025 경기도 정책토론회’의 일환으로, 최근 전국적으로 확대되고 있는 ‘노선버스 대체형 수요응답형 버스(DRT)’를 경기도에 도입하기 위한 논의의 장으로 마련되었다. 개회에 앞서 김진경 경기도의회 의장, 김동연 경기도지사, 김병주 국회의원(더불어민주당, 남양주시을), 최종현 더불어민주당 대표의원, 허 원 건설교통위원회 위원장이 축사를 전하며 행사의 의미를 더하였다.토론회는 김동영 부위원장이 좌장을 맡고 주제발표 1명과 토론자 6명이 참여하여 ‘노선버스 대체형 똑버스’ 도입 관련 현안을 다각도로 검토하였다.주제발표를 맡은 임서현 한국교통연구원 연구위원은 교통취약지역 문제 해결을 위해서는 노선버스ㆍDRTㆍ공공형 택시 등 다양한 교통수단을 통합적으로 운영해 지역 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 제공할 필요가 있다고 강조하였다. 또한, DRT 운행을 위해 ▲적정 규모 서비스 권역 설정 ▲수요에 부합하는 합리적인 규모 차량 투입 등 효율적 운영을 위한 철저한 분석이 필수적이라고 밝혔다.이어진 토론에서 연구 기관 전문가, DRT 운영사, 경기도 및 경기교통공사 등은 똑버스를 활용한 교통취약지역 문제 해결 방안을 깊이 있게 논의하였다.첫 번째 토론자인 구동균 경기연구원 연구위원은 노선버스 대체형 똑버스의 안정적 운영을 위해 ▲서비스 권역의 적정성 검토와 효율적 환승 유도 ▲데이터 기반 노선 구축을 위한 분석 강화 ▲시군별 여건에 따른 재원 분담 조정 등을 주요 과제로 제시하였다.두 번째 토론자인 노창균 한국건설기술연구원 연구위원은 똑버스를 버스나 택시와 다른 ‘제3의 교통수단’으로 인식할 필요성을 강조하며 ▲대기시간 불확실성 해소 ▲지역별 이용 행태에 따른 운행 형태 다양화 등을 제언하였다.세 번째 토론자인 현대자동차 박주영 팀장은 전남 영암, 충남 서산의 성공적인 DRT 운영 사례를 공유하고 지역 특성에 따라 DRT와 공공형 택시를 혼합하여 운영하는 방안을 제안하였다.네 번째 토론자인 백바름 스튜디오G 이사 또한 청주시의 성공적인 DRT 운영 사례를 공유하며 지역 여건 및 수요에 기반해 맞춤형 노선을 설계하고 운영하는 ‘하이브리드 모델’ 구축의 필요성을 강조하였다.마지막으로 윤태완 경기도 교통국 광역교통정책과장과 김영찬 경기교통공사 교통사업처장은 똑버스가 ▲배차 간격 단축 ▲1인당 운송비용 절감 ▲높은 고객만족도 등의 성과를 보이며 안착했다고 평가하였다. 아울러 노선버스 대체, 친환경 저상버스 투입 등 후속 과제 해결에도 적극 나서겠다고 밝혔다.김동영 부위원장은 “노선버스 대체형 똑버스 도입을 검토하는 지역 대부분은 기존 노선버스의 배차 간격이 최소 1시간에서 최대 3시간 이상으로 길어 주민들의 교통 불편이 심각한 곳”임을 지적하였다. 이어 “오늘 토론회에서 제시된 다양한 의견을 바탕으로 집행부와 함께 지역 여건 분석, 재정 분담 방안, 운행 형태 등을 면밀히 검토하여 ‘노선버스 대체형 똑버스’ 투입을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀