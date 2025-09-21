서울뷰티위크·서울패션위크, 두 달간 ‘2014만 달러’ 수주 성과



지난달 DDP에서 진행된 서울뷰티위크의 뷰티기업 전시장 모습. 서울시 제공

서울시는 8~9월 연이어 개최된 ‘서울뷰티위크’와 ‘서울패션위크’를 통해 총 2014만달러(약 282억원) 규모의 수주 성과를 달성했다고 21일 밝혔다.서울뷰티위크에는 지난달 28일에서 30일까지 동대문디자인플라자(DDP)에서 열렸다. 3일간 시민과 관광객, 국내외 바이어, 뷰티업계 관계자 등 4만 1000여명 방문했다.서울 소재 223개 중소기업이 참여해 43개국 132개 사 해외 바이어와 총 872건의 상담을 진행했다. 2848만달러(약 396억원) 규모의 수주 상담과 1269만달러(약 177억원)의 실제 계약을 끌어냈다. 전년 대비 40% 늘어난 실적이다.2026 S/S 서울패션위크는 지난 1∼7일 덕수궁길, 흥천사, 문화비축기지 등 서울 전역과 DDP 일대에서 개최됐다. 글로벌 정상급부터 중견·신진까지 조화를 이룬 브랜드 구성에 힘입어 온오프라인을 통해 7만 4000명이 관람했다.지난 4~7일 진행된 수주전시와 쇼룸투어 프로그램을 통해 총 2338건의 상담이 이뤄져 745만달러(104억원)의 수주 상담액을 기록했다. 직전 시즌 대비 910건, 약 74만달러가 증가한 수치다.주용태 서울시 경제실장은 “서울시는 단순한 박람회를 넘어 글로벌 비즈니스 플랫폼으로 뷰티·패션산업을 성장시키고 있다”며 “연중 지원체계와 글로벌 네트워크를 강화해 실질적인 성과를 계속 만들어가겠다”고 말했다.유규상 기자