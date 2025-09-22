서울도시건축비엔날레 개막, ‘매력 도시, 사람을 위한 건축’

9월 26일부터 11월 18일까지 54일간



서울 종로구 열린송현 녹지광장에 설치된 ‘휴머나이즈 월(Humanise Wall)’ 조형물 모습. 서울시 제공

서울시는 영국 출신의 세계적인 건축가 토마스 헤더윅이 총감독을 맡은 ‘제5회 서울도시건축비엔날레’가 오는 26일 시작한다고 22일 밝혔다.국내 최초 도시건축 분야 글로벌 행사인 서울도시건축비엔날레는 2017년 첫 개최 이후 현재까지 온라인을 포함해 약 538만명의 관람객이 찾았다. 개막식은 이달 26일이며, 11월 18일까지 총 54일간 종로구 열린송현 녹지광장과 중구 서울도시건축전시관 등에서 진행된다.이번 행사는 이전과 달리 ‘매력 도시 사람을 위한 건축’을 주제로 삼아, 시민 참여에 초점을 맞췄다. 헤더윅 총감독은 이날 시청에서 열린 간담회에서 “13살 아이부터 99세 어르신까지 모두 좋아하는 축제가 될 것”이라며 “시민들이 건축물을 보며 느끼는 감정에 집중하고, 생각하는 시간을 갖게 만들고 싶다”고 말했다.올해는 열린송현 녹지광장에서 주제전부터 도시전, 서울전, 글로벌 스튜디오까지 네 가지 전시를 선보인다. ‘주제전’에서는 가로 90m, 높이 16m의 친환경 대형 조형물인 ‘휴머나이즈 월’이 설치된다. 임창수 시 미래공간기획관은 “시민의 시선과 참여로 서울을 더 매력적이고 살기 좋은 공간으로 만드는 축제”라며 “함께 걷고 바라보며 도시의 미래를 공유하는 시간을 기대한다”고 말했다.유규상 기자