착공 23년 만에… 목포~보성 철도 27일 달린다

이동시간 1시간 4분… 절반 단축전남 목포와 보성 사이 이동시간을 절반 수준으로 단축할 ‘목포보성선’ 철도가 운행에 들어간다.
한국철도공사(코레일) 광주본부는 오는 27일 목포보성선을 개통한다고 24일 밝혔다. 보성 신보성역에서 목포 임성리역까지 82.5㎞ 구간을 연결하는 남해안권 철도망이다. 평일 편도 4회로 새마을호 1회, 무궁화호 3회가 운행되고, 주말(금·토·일)에는 편도 5회로 새마을호 2회, 무궁화호 3회가 운행된다.
목포보성선은 2002년 첫 삽을 뜬 이후 사업성이 낮다는 이유로 공사가 중단됐다가 2015년 재개됐다. 총사업비 1조 6459억원을 투입해 23년 만에 정식 개통하게 됐다.
이 구간은 광주를 경유해 2시간 16분이 소요됐으나 목포보성선이 생기면서 1시간 4분(새마을호)에서 1시간 18분(무궁화호)대로 단축된다. 역은 영암·해남·강진·전남 장흥·장동·신보성역 등 6곳이 새로 생겼다. 전남 서남부 지역에서 영남 지역의 주요 도시로 가는 접근성이 크게 개선된다.
목포보성선과 연결된 경전선 일부 구간인 보성~순천 간 전철화 사업이 도심 우회 여부를 놓고 미착공되면서 KTX 운행은 연기됐다. 2030년 보성~순천 간 전철화 사업이 완료되면 목포~순천~부산 간 소요 시간이 2시간대로 줄어든다.
무안 최종필 기자