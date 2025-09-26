윤종호 경북도의원, 추석 명절 맞아 ‘따뜻한 동행’ 실천

26일 구미지역 사회복지시설 찾아 위문품 전달



26일 ‘늘기쁨실버하우스’를 방문한 윤종호 의원. 경북도의회 제공

경북도의회는 26일 추석 명절을 앞두고 윤종호 도의원과 의회사무처 직원들은 구미시 산동읍 소재 ‘늘기쁨실버하우스’를 방문해 도의회에서 준비한 위문품을 전달했다.이날 위문에서는 어르신들의 안부를 묻고, 시설 관계자들의 노고에 깊은 감사를 전했다. 또한 입소 어르신들의 생활 환경과 건강 상태를 세심히 살피고, 현장에서 겪는 어려움에 대해 경청하며 실질적인 해결 방안을 모색했다.윤 의원은 “최근 어려운 경제 상황으로 인해 도움이 필요한 이웃들에 대한 관심이 줄어들까 우려된다”며 “비록 작은 정성이지만, 이번 방문을 통해 지역사회에 따뜻한 온기를 전하고 소외된 이웃 없이 모두가 행복한 명절을 보내시길 바란다”라고 말했다. 이어 “앞으로도 민생 현장의 목소리를 귀담아듣고, 실질적인 복지 정책 마련에 최선을 다하겠다”라고 약속했다.경북도의회는 매년 명절마다 도의원과 직원들이 사회복지시설을 찾아 위문 활동을 이어가고 있으며, 앞으로도 현장의 목소리를 의정에 반영하고 지역 복지 정책을 발굴하기 위해 지속적으로 실천해 나가겠다고 밝혔다.온라인뉴스팀