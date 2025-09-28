서울Pn

서울 중구 "명절 준비는 전통시장에서"…최대 2만

통계청 발표 '2020 고령자 통계' 분석

노원 '지반침하 신속 대응체계' 구축 완료

공사 관계자들 "한밤 파쇄석 500t 운반" 스카이칠십이 "금시초문, 말도 안 된다" 인천공항공사 "사실 확인 땐 법적 조치"

강동 '움스프렌즈' 지자체·공공 캐릭터 최우수상

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

강남, 축제 현장 찾아가는 세무상담 인기

통계청 발표 '2020 고령자 통계' 분석

K문화로 하나된 송파구와 일본 분쿄구…'한성백제문화제' 함께 즐겼다

서울 송파구의 ‘제25회 한성백제문화제’에 참여한 일본 도쿄도 분쿄구 대표단 30명이 지난 27일 ‘한국 요리 쿠킹 클래스’에 참여해 한식에 대해 배우고 있다. 송파구 제공


서울 송파구와 일본 도쿄도 분쿄구가 ‘제25회 한성백제문화제’를 계기로 첫 공식 교류의 장을 열었다.

구는 축제 기간인 지난 26일부터 28일까지 분쿄구 대표단을 행사에 초청해 ‘K문화’의 매력을 알렸다고 밝혔다. 이번 방문은 지난해 12월 자매결연 체결 이후 한국에서 진행된 첫 일정이다. 앞서 지난 3월에는 구가 분쿄구의 ‘도시 교류 페스타’에 참여한 바 있다.

분쿄구 대표단은 나리사와 히로노부 구장과 이치무라 야스토시 의장 등 30명으로 구성됐다. 이들은 축제 개막부터 폐막까지 함께하며 문화 체험과 주요 시설 시찰에 나섰다. 특히 지난 27일 열린 ‘한국 요리 쿠킹 클래스’에선 김밥과 잡채 만들기에 직접 참여해 한식을 즐겼다. 같은 날 석촌호수 인근에선 두 도시 대표가 함께 요리하며 우호를 다지는 시간도 가졌다.

나리사와 히로노부 구장은 “앞으로도 두 도시가 다양한 분야에서 교류하며 서로 도움이 되는 기회를 자주 만들었으면 한다”고 말했다.

서강석 송파구청장은 “오랜 우정을 이어온 분쿄구와 한국에서 함께 축제를 즐길 수 있어 뜻깊다”며 “문화·관광·생활 등 다양한 분야에서 교류를 확대하겠다”고 말했다.


안석 기자
