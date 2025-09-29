옥재은 서울시의원, 토마스 헤더윅과 함께 제5회 서울도시건축비엔날레 사전 점검

­개막 하루 전인 9월 25일, 송현광장 방문해 행사 준비상황 확인

“서울의 세계 건축문화 중심 도약 계기 기대”



토마스 헤더윅 총감독과 옥재은 서울시의원

제5회 서울도시건축비엔날레 개최를 하루 앞둔 지난 25일 옥재은 서울시의원(중구2, 국민의힘)은 세계적인 건축가이며 총감독인 토마스 헤더윅과 함께 이번 비엔날레의 주요 행사장 중 하나인 송현광장(열린송현녹지광장)을 방문해 현장 점검에 나섰다.이번 서울도시건축비엔날레는 ‘매력 도시, 사람을 위한 건축(Radically More Human)’을 주제로 9월 26일부터 11월 18일까지 54일간 송현광장, 서울도시건축전시관 등 서울 도심 내 여러 공간에서 펼쳐질 예정이며, 두 사람은 행사 준비상황을 꼼꼼히 살피며, 전시 설치물과 시민참여 프로그램의 운영 준비 상태를 직접 확인했다.이 자리에서 옥 의원은 “서울도시건축비엔날레는 도시와 시민의 미래를 함께 고민하는 중요한 축제로 시민과 전문가가 모두 함께 참여하는 행사인 만큼 의미 있는 시간이 될 것”이라고 강조했으며 “이번 행사가 서울이 세계 건축문화의 중심으로 자리매김하는 계기가 되길 기대한다”고 전했다서울시는 이번 비엔날레를 통해 지속가능한 도시발전과 인간 중심의 공간 창출을 시민과 함께 고민하고 이를 실천하는 다양한 방식들을 선보일 계획으로, 특히 송현광장을 비롯한 핵심 행사 공간은 시민과 전문가가 함께 소통하는 장으로 운영되어 서울과 글로벌 도시의 도시건축 가치를 교류하는 장이 될 전망이다.온라인뉴스팀