매출 없어도 잠재력 있으면 대출 보증…경기도, ‘청년 창업 더 힘내GO 특례 보증’



경기도청 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도와 경기신용보증재단이 청년 창업 기업의 안정적인 성장과 도전적인 창업 환경을 조성하기 위해 300억 원 규모의 ‘청년 창업 더 힘내GO 특례보증’을 시행한다.지난 8월 26일 열린 양주시 청년 현장간담회에서 “‘매출실적은 없으나 기술력과 잠재력이 우수한 청년 창업 기업이 대출받을 수 있도록 제도를 개편해 달라”는 건의를 받은 후 김동연 지사가 즉석에서 시행 방안 마련을 지시했다.‘청년 창업 더 힘내GO 특례보증’ 지원 대상은 대표자가 만 39세 이하, 창업 7년 이내 기업이다. 창업 초기 매출 실적이 없는 기업 중 신용등급 5등급 이상인 경우 신용등급별 2천만 원에서 4천만 원까지 보증 지원한다. 잠재력 우수기업과 도정 연계 창업 기업 등 우대지원 대상은 5천만 원까지 지원받을 수 있다.보증조건은 일반지원 대상은 보증 비율 90%와 고정 보증료율 연 0.9%를 적용하고, 우대지원 대상은 보증 비율 95%와 보증료율 연 0.8%가 적용된다.정두석 경제실장은 “민생경제 현장투어를 통해 청년 창업가들의 목소리를 듣고, 경기도와 경기신보가 협업해 정책에 반영한 의미 있는 성과”라며 “이번 특례보증을 통해 기술력과 아이디어는 있으나 자금 조달에 어려움을 겪는 청년 창업기업이 보다 안정적으로 도전할 수 있는 금융 환경이 마련될 것으로 기대된다”라고 말했다.‘청년 창업 더 힘내GO 특례보증’은 경기신용보증재단 28개 영업점 및 4개 출장소 또는 모바일앱 이지원을 통해 온·오프라인으로 신청할 수 있다.안승순 기자