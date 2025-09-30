박영서 경북도의원, 추석 명절 맞아 사회복지시설 위문



30일 문경시지체장애인협회를 방문한 박영서 의원. 경북도의회 제공

경북도의회 행정보건복지위원회 소속 박영서 의원은 30일 다가오는 추석 명절을 앞두고 문경시지체장애인협회를 방문해 경북도의회에서 마련한 위문품을 전달하고 관계자들을 격려했다.이날 박 의원은 협회 관계자들과 만나 운영 과정의 애로사항을 청취하고, 장애인 복지 증진 방안에 대해 심도 있는 의견을 나눴다. 특히 협회가 지역사회에서 장애인의 자립과 사회참여를 지원하며 수행하는 다양한 역할에 깊은 관심을 보여주는 한편, 시설 곳곳을 둘러보며 생활 환경과 편의시설을 살펴보는 등 작은 불편함도 놓치지 않기 위해 세심히 살폈다.또한 관계자들과 현장의 필요 사항을 꼼꼼히 점검하고, 협회 운영에 도움이 될 수 있는 다양한 의견을 교환하며 지원 방안을 모색하는 시간을 가졌다.박 의원은 “어려운 사회·경제적 여건 속에서도 장애인 복지 향상을 위해 힘써주시는 협회 관계자분들께 깊이 감사드린다”라며 “장애인을 비롯한 우리 사회 취약계층이 복지 사각지대에 놓이지 않도록 도의회 차원에서 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀