법정언행, 국민 눈높이 맞게… 법관들 ‘1대1 과외’

법관 상호 간 모니터링도 활발

광주고등법원과 각급 법원들이 소속 법관들의 법정언행을 국민 눈높이에 맞춰나가기 위한 다양한 프로그램을 실시해 눈길을 끈다.광주법원은 각급법원 소속 15명의 법관들이 재판 현장에서 활용할 부드러운 의사소통 기법을 익히기 위해 외부 전문 컨설턴트로부터 ‘1대1 과외’를 받았다고 1일 밝혔다. 법관들은 현장에서 이를 적용해본 뒤 두번째 컨설팅을 받을 예정이다.법정언행 컨설팅은 전문 컨설턴트가 재판을 방청하거나 녹화한 비디오를 시청한 뒤 개선이 필요한 사항을 알려주는 방식으로 진행됐다. ‘같은 뜻이라면 이렇게 바꿔서 말해보면 어떤가’라는 식의 조언도 이뤄졌다.법관 상호 간 모니터링도 활발하게 이뤄지고 있다. 재판을 상호 교차 방청한 뒤 모범적인 진행 기법은 배우고 개선이 필요한 부분은 서로 지적해주는 것이다. 광주고법과 각급법원들은 ‘바람직한 재판 진행의 언어’를 테마로 강의형 연수를 하거나, 변호사단체와 재판 참관 로스쿨생의 의견을 수렴하는 등 법정문화 개선을 위한 노력을 지속해나가기로 했다.광주고법 관계자는 “이러한 모든 노력은 결국 당사자에게는 말할 기회를 충분히 주고, 법관은 차분하게 듣는 자세를 갖추는 바람직한 법정문화를 만들어 나가기 위한 것”이라고 말했다.광주 홍행기 기자