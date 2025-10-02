서울Pn

은평구, 제22회 대한민국 평생학습대상 사업 부문 ‘대상’ …2019년 이어 두 번째 쾌거

서울 은평구가 제22회 대한민국 평생학습대상 시상식에서 사업 부문 대상인 국무총리상을 받은 가운데 김미경(오른쪽 네 번째) 구청장이 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다. 은평구 제공


서울 은평구는 지난 1일 열린 ‘제22회 대한민국 평생학습대상 시상식’에서 사업 부문 대상인 국무총리상을 받았다고 2일 밝혔다.

교육부가 주최하고 국가평생교육진흥원이 주관한 이번 시상식에서 구는 ‘지역과 캠퍼스의 만남, 은평 1동-1대학’으로 사업 부분 대상을 차지했다. 지난 2019년 시민대학으로 첫 대상을 받은 데 이어 두 번째로 수상의 영예를 안았다.

‘은평 1동-1대학’은 16개 동 주민센터를 생활권 기반의 지역 캠퍼스로 지정하고, 동마다 대학과 협약을 맺어 주민 맞춤형 평생학습 과정을 운영하는 은평만의 혁신적인 평생교육 모델이다.

구는 주민들이 가까운 동네에서 대학의 전문성과 자원을 활용한 수준 높은 교육을 받을 수 있고, 주민자치회가 기획 과정부터 함께 참여해 주민이 주도하는 학습 거버넌스를 실현하고 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.

이번 수상은 구의 평생학습 정책이 단순한 교육과정 운영을 넘어 지역사회의 변화를 이끌고 있음을 보여준다. ‘은평 1동-1대학’을 통해 주민들은 생활권에서 손쉽게 학습에 참여하며 자신의 삶을 성찰하는 동시에 지역 현안 해결에도 주체적으로 나설 수 있다.

구는 이번 수상을 계기로 생활권 단위의 주민 주도형 학습 생태계를 더욱 강화하고, 평생학습도시의 새로운 모델을 지속적으로 발전시켜 나갈 계획이다.

김미경 은평구청장은 “전국 최초로 대한민국 평생학습대상을 두 번이나 수상하게 된 것은 구민과 행정, 대학이 함께 힘을 모은 결과다”며 “앞으로도 1동-1대학 총장으로서 은평에 사는 모든 주민이 배우고 성장할 기회를 가질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

임태환 기자
