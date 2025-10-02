市 통합 30주년 맞은 정장선 평택시장, “혁신으로 미래 100년 준비”

서울Pn

1일 열린 10월 월례조회에서 정장선 평택시장이 발언하고 있다. (평택시 제공)


정장선 경기 평택시장이 직원들에게 변화와 혁신으로 미래 100년을 준비하자고 주문했다.

1일 열린 10월 월례조회에서 정 시장은 “우리 시는 지금 글로벌 경제의 불확실성, 기후위기, 인구구조 변화와 같은 외부적 도전과 도시 팽창, 신·구도심 갈등, 권역별 균형발전이라는 내부 과제에 직면해 있다”며 “그러나 이러한 위기는 동시에 기회가 될 수 있으며, 그 해법은 바로 혁신에 있다”라고 강조했다.

정 시장은 혁신의 방향으로 ▲AI와 데이터 기반의 디지털 행정 ▲불필요한 절차를 줄이고 시민이 체감할 수 있는 행정서비스 ▲서로 존중하고 협업하는 조직문화 혁신 등을 제시하며, “혁신은 멀리 있는 것이 아니라 직원 한 사람의 작은 개선에서 시작된다”라고 당부했다.

이어 “올해는 평택시 통합 30주년이자 미래 100년을 준비하는 중요한 시기”라며 “우리가 모두 혁신의 주인공이 되어 시민이 자랑스러워할 평택을 함께 만들어가자”라고 덧붙였다.

평택시는 앞으로 행정혁신을 위해 ▲혁신 우수사례 발표회 ▲혁신 소모임 운영 ▲조직문화 개선 캠페인 등 다양한 활동을 추진하고, 혁신·협업 우수사례에 대해서는 시상금, 인사 가점 부여 등 성과보상제도를 운영하여 혁신 문화를 조직 전반으로 공유·확산해 나갈 계획이다.


안승순 기자
