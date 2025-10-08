광양시 적극 행정···‘구봉산 관광단지 신속 승인’ 결실

지역협력사업 발굴 이어 전담팀 꾸려 토지 매입 대행까지

사업 시행허가, 잔여부지 위·수탁, 중앙토지수용위원회 건의 등 준공까지 지원 지속



광양시 구봉산 관광단지 조감도. 광양시 제공.



지난달 30일 정인화 광양시장과 관계 공무원 등이 광양시 구봉산 관광단지 지정 및 조성계획 승인 완료를 축하하는 기념사진을 찍고 있다. 광양시 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광양시가 시 최초 관광단지인 ‘구봉산 관광단지’ 지정 및 조성계획 승인 과정에서 보여준 적극 행정이 주목받고 있다.‘광양 구봉산 관광단지’는 광양시 황금동·황길동 일원(면적 207만 2623㎡)에 사업비 3700억원을 투자해 대중형 골프장 27홀, 숙박시설(콘도미니엄) 220실, 휴양문화시설 13종 등 대규모 관광휴양시설을 조성하는 사업이다. 사업시행자는 ㈜LF리조트로 사업 기간은 2030년까지다. 지난달 30일 전라남도지사로부터 최종 지정 및 승인을 받았다.이 사업은 2017년 광양읍에 개장한 ‘LF스퀘어 광양점’의 지역협력사업의 일환으로 출발했다. 광양시는 골프장과 호텔 건립을 발굴해 적극 요청했다. 관광휴양시설 등 공익편익시설을 추가하면서 관광단지로 확대됐다.㈜LF리조트가 2019년 4월 광양시에 관광단지 개발 관련 사업제안서를 제출하자 시는 곧바로 7월 ‘행정지원 업무 협약’을 체결한 후 전담팀을 꾸려 신속한 부지 확보에 나설 수 있도록 지원해 왔다. 본격적인 인허가는 2022년 10월 영산강환경유역환경청에 ‘환경영향평가서(초안)’를 제출하면서 시작됐다. 복잡한 현안은 ㈜LF리조트와 광양시 간 협력을 통해 풀어나갔다.특히 정인화 광양시장은 국무총리와 문화체육관광부 2차관을 직접 만나 ‘문화체육관광부의 관광단지 지정 사전협의 기준 완화’를 건의하고, 인허가 주요 과정마다 영산강유역환경청장·산림청장 등을 만나 구봉산 관광단지의 중요성을 피력했다. 전남도에는 구봉산 관광단지에 거는 광양시민의 열망과 기대를 수시로 전달하면서 빠른 관광단지 지정과 조성계획 승인을 요구했다.이와 함께 시는 구봉산 관광단지 산지협의 절차 단축을 ‘지역 민간투자 활성화를 위한 제도개선 과제’로 기획재정부에 제출했다. 이 과제가 지난해 12월 정부 경제관계장관회의 겸 투자활성화 장관회의에서 ‘기업·지역 투자 활성화 방안’으로 채택되면서 인허가 기간이 약 6개월 단축되는 성과를 거뒀다. 민간 투자자와 광양시, 전라남도 간 긴밀한 협력 체계 구축도 2년 4개월 만에 인허가를 완료한 주요 요인으로 꼽힌다.환경영향평가, 교통영향평가, 재해영향평가, 경관 심의, 도시관리계획(용도지역·지구) 결정(변경), 보전산지 변경, 산지 구역 지정 협의, 지구단위계획구역 결정 등이 빠르게 진행됐다. 여러 협의 과정에서 민간 투자자와 관계 공무원들이 유관기관을 찾아 설득하며 유기적으로 대응한 결과 인허가 절차를 조기에 마무리할 수 있었다.시는 오는 11월 착공을 비롯해 중앙토지수용위원회 공익성 협의, 잔여 부지 위·수탁 협약 체결, 관광단지 진입도로 개설 등 구봉산 관광단지 준공까지 협력과 지원을 위한 파트너십을 지속해 나갈 방침이다.이현주 시 관광과장은 “구봉산 관광단지 지정 및 조성계획 승인은 15만 광양시민의 성원과 열망 속에서 민간 투자자의 사업 의지와 광양시·전남도 간 긴밀한 협력이 톱니바퀴처럼 맞물려 이뤄낸 결실리다”고 설명했다. 이어 “관광단지가 오는 11월 말까지 착공하고, 나아가 이른 시일 내에 준공될 수 있도록 행정 지원에 최선을 다하겠다”며 시민의 지속적인 관심과 지지를 당부했다.광양 최종필 기자