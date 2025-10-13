불 난 ‘보성 꼬막 종묘배양장’···인명 피해 없이 진화 완료

김철우 보성군수, 즉시 현장 대응

신속 복구·재발 방지 총력



김철우(오른쪽) 보성군수가 꼬막 등 종묘배양장 화재 현장에서 피해 상황을 점검하고 있다.



김철우 보성군수가 꼬막 등 종묘배양장 화재 현장에서 피해 상황을 점검하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

화재가 난 보성군의 꼬막 종묘배양장이 인명 피해 없이 진화가 완료됐다.13일 보성군에 따르면 전날 오전 9시 59분쯤 벌교읍 장암리 소재 ‘꼬막 등 종묘배양장’에서 발생한 화재가 초기 진압됐다. 군은 현장 대응 체계를 가동하고, 신속한 수습·복구 대책 마련에 나섰다.종자생산수조 5개동 중 2개동이 전소됐으나 인명 피해는 없었다. 보성·고흥소방서의 합동 대응으로 오후 1시 50분쯤 잔불 정리까지 완료돼 완전히 진화됐다. 현재 보성경찰서와 보성소방서가 화재 원인을 조사 중이다.불이 난 배양장은 참꼬막 인공종자를 7월에 최종 출하한 상태로 생물 피해는 일어나지 않았다. 가리맛조개 등 다른 종묘를 관리하는 수조도 피해가 없어 정상 가동 중이다.김철우 군수는 화재 당일 관계 부서와 피해 현황을 점검하는 등 발빠르게 움직였다. 김 군수는 “참꼬막 인공종자 생산 시설은 벌교꼬막의 멸종위기 대응을 위한 핵심 기반 시설이다”며 “2026년 종묘 배양 일정과 지역 어업인들의 양식 준비에 차질이 없도록 철저히 대응하는 등 신속한 복구에 총력을 다하라”고 지시했다.해당 시설은 한국지방재정공제회의 재해복구공제에 가입돼 있어 군은 공제회와 협의해 피해 복구비 산정과 보상 절차를 체계적으로 추진하고 있다. 행정 공백이 발생하지 않도록 복구 공사도 속도감 있게 진행할 계획이다.한편 종묘배양장은 참꼬막 인공종자 생산을 위해 국비 54억원, 군비 26억원 등 총 80억원이 투입해 2014년에 준공된 주요 수산 기반 시설이다. 지역 수산업의 경쟁력 강화와 어업인 소득 증대에 중추적 역할을 하고 있다.보성 최종필 기자