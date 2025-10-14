서울Pn

검색

책 1500권이 쫙~ 도봉구청 광장서 ‘야외도서관

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

케데헌 김밥·떡볶이·빈대떡…송파 “외국인들과 요리

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, 오는 16일 용산글로벌교육지원센터 문 연

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

구로구, 18일 구로청소년축제 열어

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성동구, 마을정원사 189명…정원 전문가로 양성한다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

심화과정으로, 정원 관리 전문역량 강화
지난 13일, 마을정원사 40명 대상 시작


  •
성동구 마을정원사들이 식물을 심는 실습을 하는 모습. 성동구 제공


서울 성동구는 ‘마을정원사 양성교육 심화과정’을 운영한다고 14일 밝혔다. 이번 교육 대상은 일상 속 정원문화 확산을 위해 지금까지 양성된 마을정원사 189명이다.

성동구는 이론과 실습을 함께 진행하는 교육을 통해 주민들이 직접 정원을 만들고 가꾸는 방법을 배우도록 돕고 있다. 위촉된 마을정원사들은 중랑천 웰컴정원, 마장동 자작나무숲 정원 등 지역 내 여러 정원을 맡아 정기적으로 관리해왔다.

전문적인 이론 강의와 현장실습을 제공하는 심화과정 교육은 지난 13일 1·2기 과정을 시작으로 다음 달 12일까지 성동가드닝센터에서 진행된다. 기본과정을 마친 정원사 40명을 대상으로 총 10회에 걸쳐 운영된다.

교육 주요 내용은 ▲계절별 정원관리 ▲병충해와 잡초 대응 ▲정원 유지관리 및 종자 채집 ▲정원디자인 심화 ▲정원 견학 등이다. 또 교육 수료 후에는 관련 분야 자격증 취득이나 녹색 분야 일자리로도 연계될 수 있도록 지원할 예정이다.

정원오 성동구청장은 “앞으로도 지속적인 마을정원사 양성과 더불어 주민 누구나 일상 가까이에서 정원을 만날 수 있는 ‘5분 일상정원도시 성동’을 만들어 나가겠다”고 말했다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

강동 기부채납 시설, 지도로 한눈에 본다

통합 가이드라인 용역 착수

실종자 1분 만에 찾아… ‘AI 강서’

새달 4일 인공지능 특화도시 선언 산불 감시·로봇 등 22개 과제 확정

‘똥줍킹’ 노원 반려인의 펫티켓 한마당

25일 반려동물 문화축제 개최 설채현 수의사 강연·입양 행사

중랑, 재난 취약가구 1150가구 안전 점검

12월까지 시설 검사·키트 배부

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr