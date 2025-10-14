‘전남 사랑애 서포터즈’ 60만명 돌파

올해 말까지 통합 플랫폼 구축으로 원스톱 서비스 제공
지역 소멸 위기 극복과 관광 활성화, 농특산물 판매 촉진을 위한 ‘전남 사랑애(愛) 서포터즈’ 가입자가 60만 명을 넘어섰다.
지난 2022년 9월부터 운영되고 있는 전남 사랑애 서포터즈는 가입자에게는 전남 도내 관광지와 숙박, 음식점, 전통시장 등 할인가맹점에서 할인 혜택을 받을 수 있는 ‘전남사랑도민증’이 발급된다.
전남도는 그동안 ‘전남 사랑애(愛) 서포터즈’ 가입 확대를 위해 향우회 대상 도정 설명회와 정책 비전 투어 개최, 도-시군 서포터즈 모집 캠페인, 서포터즈 신규가입자 추천인 경품 지급 이벤트, 전국 대표축제 참여 홍보 등 전방위적 홍보 활동을 펼쳤다.
또 22개 시군의 지속적 협조와 도내 상인연합회, 숙박업협회 등 7개 협회와 업무협약 등을 통해 할인가맹점 수도 연초 230여 개에서 846개까지 늘리며 서포터즈 혜택도 지속적으로 확대해 나가고 있다.
전남도는 앞으로도 전남 사랑애 서포터즈 모집과 홍보 등 양적 성장과 더불어 서비스와 혜택 확대 등 질적 성장을 통해 지역경제 활성화를 도모한다는 방침이다.
고미경 전남도 자치행정국장은 “앞으로도 도-시군 협력을 더욱 강화해 전남 사랑애 서포터즈가 지역발전과 상생의 마중물이 되도록 힘쓰겠다”며 “더 많은 서포터즈들이 전남을 방문해 다양한 혜택을 받도록 인센티브를 강화하겠다”고 말했다.
전남 사랑애 서포터즈 가입과 할인가맹점 정보는 공식누리집(https://namdo2.jeonnam.go.kr)에서 확인할 수 있다.
무안 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지