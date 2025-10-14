‘재순고흥향우선후애’ 순천시 왕조1동 저소득층에 성금 100만원 기탁

서울Pn

회원들의 따뜻한 정성 모아


  •
재순고흥향우선후애가 순천시 왕조1동 행정복지센터에 성금 100만원을 기탁하며 지역 내 저소득층 가정 지원에 나섰다.


재순고흥향우선후애가 순천시 왕조1동 행정복지센터에 성금 100만원을 기탁하며 지역 내 저소득층 가정 지원에 나섰다. 재순고흥향우선후애 회원들은 지난 1일 왕조1동 행정복지센터를 찾아 회원들의 따뜻한 정성을 모은 성금을 기탁했다.

왕조1동에 대한 기부는 향우회 창단 이후 16년 만에 처음이어서 눈길을 끈다. 회원들은 “이번 성금 전달을 계기로 향후에도 꾸준히 어려운 이웃을 돕는 나눔 활동을 이어가기로 뜻을 모았다”고 웃음을 보였다.

송기상 회장은 “회원들이 고향을 사랑하는 마음으로 함께 힘을 모았다”며 “앞으로도 단합된 의지와 결속력으로 따뜻한 나눔을 실천해 나가겠다”고 밝혔다.

신혜정 왕조1동장은 “향우회 뜻을 이어받아 회원들의 정성이 어려운 이웃에게 잘 전달될 수 있도록 소중히 사용하겠다”며 감사의 뜻을 전했다.

재순고흥향우선후애는 순천에 정착한 고흥 출신 인사들이 선후배 간의 사랑과 우정을 바탕으로 결성한 단체다. 고향 발전과 어려운 이웃을 돕는 활동에 앞장서는 등 모범적인 향우회로 지역사회에 귀감이 되고 있다.


순천 최종필 기자
