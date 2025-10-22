노원, 스포츠의학 전문가 홍정기 교수 초청 ‘불후의 명강’



서울 노원구의 불후의 명강 강의에서 청중들이 강연자의 설명을 듣고 있다. 노원구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 노원구가 스포츠의학 전문가 홍정기 교수를 초청해 ‘제3회 불후의 명강’을 개최한다고 22일 밝혔다.불후의 명강은 인문, 건강, 과학, 대중문화 등 다양한 분야의 명사를 초청해 시대적 문제와 개인의 삶에 대한 이야기를 나누는 구의 평생교육 프로그램이다.강연을 펼칠 홍정기 교수는 차의과학대학교 스포츠의학과 교수이자 스포츠트레이닝 연구소장으로, 다양한 방송을 통해 대중과 활발히 소통해 온 스포츠의학 분야 권위자이다.오는 11월 14일 오후 3시, 노원구민의전당 대강당에서 진행된다. 주제는 ‘내 몸이 좋아하는 평생 운동 습관’이다. 강연에서 홍교수는 백세 시대에서 건강한 삶을 유지하는 데 필수적인 운동의 중요성을 바탕으로 자기주도적 생활 관리 방법을 제시한다.강연 참여를 원하는 구민은 오는 27일부터 노원구청 홈페이지를 통해 사전 접수하면 된다. 행사 당일 현장 접수도 가능하다. 온라인 사전접수는 500명, 현장 접수는 선착순 100명에 한해 당일 오후 2시부터 입장할 수 있다. 좌석은 지정석 없이 자유좌석제다.오승록 노원구청장은 “이번 강연으로 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 건강 관리법을 배우고, 이를 통해 활기찬 삶을 누리시길 바란다”며 “앞으로도 구민 모두가 건강하고 행복한 노원구를 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.서유미 기자