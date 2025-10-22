강동서 반려동물과 문화생활 해보시개

28일~다음달 16일 ‘행복하개展’

7명 작품 전시·노즈워크 등 체험



서울 강동아트센터﻿ ‘행복하개전(展)’에 전시되는 조원경 작가의 작품.

강동구 제공

서울 강동구는 강동문화재단이 오는 28일부터 다음달 16일까지 강동아트센터에서 반려동물과 함께 예술을 경험할 수 있는 전시 ‘행복하개전(展)’을 선보인다고 21일 밝혔다.이번 전시는 반려동물과 사람이 함께 예술을 감상하고 체험할 수 있도록 체험형으로 기획됐다. 전시에는 강달례, 김래환, 김윤우, 버드얀, 조민서, 조원경, 주후식 등 7명의 작가가 참여해 각자의 시선에서 반려동물로부터 받은 영감과 위로, 함께 살아가며 마주한 다양한 순간들을 예술적으로 풀어냈다.전시는 총 5개 섹션으로 구성된다. 전시장 1층은 ‘반려’를 주제로 작가들의 생각이 담긴 노트와 작품들이 주로 전시된다. 반려동물이 함께 관람하는 전시인 만큼 동물들이 식별하기 쉬운 색상과 눈높이, 동선을 고려한 작품이 설치된다. 포토존도 마련돼 반려동물과 특별한 추억을 남길 수 있다.2층은 ‘강아지 스포츠 클럽’ 콘셉트로 꾸며진다. 이 공간에는 미디어아트, 정글짐, 노즈워크 등 다양한 콘텐츠를 반려동물과 함께 즐길 수 있는 놀이형 예술 체험이 마련된다.참여자들이 전시 기간에 소셜미디어(SNS)를 통해 반려동물과의 특별한 순간을 공유하면 다양한 경품을 받을 수 있는 이벤트도 진행된다.이번 전시는 반려동물과 함께하는 이색 전시인 만큼 안내사항을 미리 확인하는 게 좋다. 반려동물은 리드줄 및 매너벨트를 착용하고 입장이 가능하며, 반드시 관리자와 함께 입장해야 한다.﻿안석 기자