성동구, 특색 있는 마을 축제…매사냥부터 단풍길 음악회까지

26일 응봉동서 ‘매사냥 축제’ 개최

단풍길 음악회 등 동별 축제 이어져



지난해 ‘응봉 매사냥 축제’에서 정원오 성동구청장이 매를 손에 올리고 있는 모습. 성동구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성동구는 오는 25일부터 다음 달 1일까지 지역 곳곳에서 다채로운 마을 축제를 진행한다고 23일 밝혔다.먼저 26일부터 응봉역에서 ‘제5회 응봉 매사냥 축제’가 열린다. 과거 응봉산에 설치됐던 응방(매사냥사육관청)의 역사적 의미와 가치를 되새기며 매사냥 시연, 전통 놀이 한마당, 어린이 마술쇼, DJ 공연 등 모든 세대가 함께 어우러질 수 있는 프로그램이 준비된다. 또 무형문화재 박용순 응사(매사냥꾼)는 매사냥을 직접 시연한다.같은 날 송정동에서는 먹거리 장터, 지역 내 청년 기업·소상공인 플리마켓 등이 함께 운영되는 ‘제8회 송정마을 단풍길 가을 음악회’가 개최된다.이외에도 25일에는 왕십리도선동 ‘한마음 축제’, 왕십리2동 ‘무학봉 어울림 축제’, 금호2-3가동 ‘금호산 어울림 한마당’이 열린다. 다음 달 1일에는 옥수동 ‘매봉산 둘레길 걷기대회’, 사근동 ‘사근사근 축제’, 용답동 ‘용답마을 어울림 한마당’, 금호4가동 ‘무쇠막 어울림 한마당 축제’가 이어진다.정원오 성동구청장은 “앞으로도 주민들이 함께 만들어가는 마을 축제를 통해 각 동의 전통과 특색이 이어질 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.유규상 기자