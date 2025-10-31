한강버스 내일부터 다시 운항



서울 여의도 선착장으로 향하는 한강버스의 모습. 서울시 제공

운항을 중단했던 한강버스가 약 한 달간의 점검을 마치고 11월부터 운항을 재개한다.서울시는 한강버스가 11월 1일 오전 9시부터 운항을 다시 시작한다고 31일 밝혔다. 한강버스는 정식 운항을 시작하고 열흘만인 지난달 29일 안전 점검을 위해 운항을 중단한 바 있다.시는 운항 중단 기간에 약 300회 이상의 반복 운항을 실시하며 선착장 접·이안 및 교각 통과 등 실제 운항 여건과 동일한 훈련을 통해 선박의 안전성과 서비스 품질 보강을 마무리했다. 아울러 시는 정시성을 높이기 위한 훈련에도 집중했다고 강조했다.서울시는 이날 한강버스 운항 재개 관련 브리핑에서 지난 한달간 무승색 시범 운항에서 3번의 사고가 있었다고 설명했다. 각각 ▲접·이안 훈련 중 기접안 선박과 마찰 ▲야간운항 훈련 중 부표 충돌 ▲접·이안 훈련 중 선착장 충돌이었다.이에 시는 기계적 결함이나 환경적 특성보다는 숙련도가 원인으로 운항 재개에는 큰 문제가 없다고 판단했다고 설명했다. 경미한 사고인 만큼 관련 사실을 투명하게 공개해 더불어민주당 등 일각의 은폐 의혹을 해소하려는 취지로도 풀이된다.시는 운항 숙련도를 높이기 위해 승조원별로 담당 선박을 지정하는 ‘마이쉽’ 제도를 실시하고 정식운항 때는 3개월 이상 훈련된 선장을 투입한다. 또 사고 예방을 위해 수상레저업체를 대상으로 한강버스 운항 경로상 접근 금지구역을 지키도록 계도하고 단속에도 나선다.박진영 미래한강본부장은 “무승객 시범운항은 선박에 대한 안전, 고장을 막기 위해 예방적인 정비 요소를 찾고, 선장과 승무원 등의 숙련도를 높이는 목적으로 진행했다”며 “차질없이 준비했고 안전에 대한 확신과 자신감이 있기 때문에 운항을 재개한다”고 설명했다.안석 기자