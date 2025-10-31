서울Pn

검색

서울 내년 예산안 51조 5060억… ‘동행·안전

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

5000가족 유아차 밀고 서울 도심 달린다…내달

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성동구, ‘성공버스’ 노선 4개로 확대…성동 전역

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

강서 안양천 진입 경사로로 편히 걸어요

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

순천 도심 가로수 은행열매···‘이웃사랑 선물’로 재탄생

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

순천시·새마을협의회, 은행열매 나눔 꾸러미 400개 제작


  •
순천시와 서면 새마을회 관계자들이 서면행정복지센터에서 가로수 은행나무 열매 나눔 선물꾸러미 만들기 행사를 가졌다.


순천시가 서면 새마을회 등과 함께 ‘가로수 은행나무 열매 나눔 선물 꾸러미 만들기’ 행사를 열어 눈길을 끌었다.

이번 행사는 가로수에서 수확한 은행 열매를 자원으로 재활용해 이웃사랑 실천과 자원순환 문화 확산을 위해 마련됐다.


  •
순천시와 서면 새마을회 관계자들이 서면행정복지센터에서 가로수 은행나무 열매 나눔 선물꾸러미를 만들고 있다.


공원녹지과 직원과 서면새마을회 회원 등 30여명은 지난 29일 서면행정복지센터에서 건조·선별한 은행열매를 정성껏 포장해 총 400개의 나눔 꾸러미를 완성했다. 1㎏ 단위로 포장된 은행 열매는 읍면동 및 가족복지과 등 관련 부서를 통해 지역 내 취약계층과 독거어르신 등에게 전달된다. 악취 등 생활 속 불편의 원인이던 가로수 은행 열매가 지역 나눔 자원으로 되살아나는 참여형 자원순환의 모범사례로 평가받고 있다.

이태문 시 공원녹지과장은 “주민과 단체, 행정이 함께 생활 속 문제를 해결하고 지역 공동체의 가치를 높이는 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 시민이 체감할 수 있는 순환형 녹지행정을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.


순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“지구촌 청년 행동 약속, 은평서 결실”[현장 행정

IFWY 폐막식에 선 김미경 구청장 5개월 대장정… ‘은평선언문’ 채택 “미래 변화 꾸준히 노력하자” 당부

‘전국 1위 혁신 정책’ 관악구, 국무총리 표창

광진구, 꿈과 열정이 빛나는 ‘광진 청소년 페스티벌

종로 공동 패션브랜드 ‘일루셀’ 가을 신제품 출시

“봉제 업체 일감 연결…역량 강화”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr