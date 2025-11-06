노원구, 청년창업 역량강화 코칭클래스…“AI 마케팅 꿀팁”

AI 활용 교육 수요를 반영한 실습형 창업 교육



서대문구 제공

서울 노원구가 청년창업자의 창업 역량을 강화하고 자립을 지원하기 위해 하반기 ‘청년창업 역량강화 코칭클래스’를 개최한다고 6일 밝혔다.하반기 청년창업 역량강화 코칭클래스는 ‘청년창업가를 위한 AI 활용 마케팅 교육’으로 실습 위주로 진행된다. 교육은 11월 10일부터 12일 모두 3일에 걸쳐 진행된다. 주요 내용은 ▲AI 기반의 마케팅 이해 ▲SNS 알고리즘을 바탕으로 한 홍보 전략 ▲AI를 활용한 숏콘텐츠 제작 방법 등이다.모든 참여자에게 교육자료를 제공하며, 12시간의 교육을 이수할 시 서울신용보증재단 소상공인 창업 자금 신청 자격을 부여하고 경영개선과정 수료증을 발급한다. 교육비는 전액 무료이며, 교육은 서울창업디딤터 대강의실(B1)에서 진행된다.노원구에 거주하거나 사업을 운영 중인 19~39세 청년 창업가 또는 창업을 준비 중인 예비 청년 창업가라면 교육을 신청할 수 있다. 신청 기간은 11월 6일까지이며, 모집 정원은 30명이다.한편 구는 올해 상반기에도 청년창업자를 대상으로 창업 교육을 진행한 바 있다. 세무, 노무 지식 및 온라인 마케팅, 사업계획서 작성 실습 등 창업 전반에 필요한 다양한 분야를 주제로 교육이 이루어져 청년 창업가들의 호응을 얻었다.오승록 노원구청장은 “이번 교육이 AI 시대 청년 창업자가 성공적으로 사업을 경영하기 위한 발판이 될 것으로 기대하고 있다”며 “청년들이 급변하는 시대에 필요한 역량을 키울 수 있도록 적극 지원하겠다”고 전했다.서유미 기자