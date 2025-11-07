서울Pn

검색

구로역과 NC백화점 연결 통로 보수공사 착공

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

영등포구, ‘안양천 교통안전 체험장’ 새 단장…전

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, 서울역 쪽방주민과 함께 재난 대피 훈련

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘성동형 통합돌봄’ 이용자 97%가 “만족”

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

장민수 경기도의원 “청년정책은 지속성과 현장성이 핵심… 체감 가능한 변화 필요”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
장민수 의원이 7일 열린 제387회 미래평생교육국 행정사무감사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 여성가족평생교육위원회 장민수 의원(더불어민주당, 비례)은 7일(금) 열린 제387회 여성가족평생교육위원회 미래평생교육국 행정사무감사에서 경기도 청년정책의 실효성 제고와 지속 가능한 추진체계 마련의 필요성을 강조했다.

장민수 의원은 “청년 관련 정책은 그 어느 분야보다 현실이 복잡하고 입체적이라 한정된 예산 속에서 어떻게 실질적인 변화를 만들어낼지에 대한 지혜가 절실하다”며 “청년들의 삶을 직접 개선할 수 있는 현장 중심의 정책 설계가 필요하다”고 설명했다.

이어 장 의원은 “3년 차를 맞은 청년기회패키지는 그동안의 경험과 데이터가 충분히 축적된 만큼, 이를 바탕으로 한 질적 개선이 이루어져야 한다”며 “좋은 정책은 단절되지 않고 지속적으로 발전해야 한다”고 역설했다.

또한 “도지사가 바뀔 때마다 청년정책이 새로 시작되는 것은 바람직하지 않다”며 “경기도의 대표 정책으로 자리 잡은 청년기회패키지가 제도적으로 안정화될 수 있도록 지속성과 연속성을 확보해야 한다”고 촉구했다.

특히 장 의원은 청년정책의 핵심 가치로 ‘참여’를 꼽으며 “청년정책의 기본은 참여이며, 청년참여기구가 단순한 형식적 운영에 머물러서는 안 된다”고 지적했다.

이어 “청년들의 의견이 정책에 실질적으로 반영될 수 있도록 경기도와 시·군 간 협력체계를 강화해야 한다”며 “특히 지역별 청년정책 역량의 격차를 경기도 차원에서 어떻게 해소할지에 대한 구체적인 전략이 필요하다”고 강조했다.

또한 “중간지원조직인 경기도미래세대재단이 이러한 시·군 간 격차를 완충하고, 정책 간 연계와 협력을 조정하는 핵심 축으로 기능해야 한다”며 “청년정책조정위원회와 참여기구, 재단이 유기적으로 협력해 실질적인 정책 개선이 이뤄져야 한다”고 요청했다.

또한 “청년공간은 단순한 모임의 장소가 아닌, 청년들이 지역사회 안에서 성장하고 교류할 수 있는 중심 거점으로 기능해야 한다”며 “경기도가 청년공간의 활성화 방안을 주도적으로 마련해야 한다”고 제언했다.

이에 대해 미래평생교육국장은 “청년공간 평가 지표를 개편하고, 청년들이 공간을 더 많이 활용할 수 있도록 홍보를 강화하겠다”며 “전문가와 협의해 내년도부터 개선안을 마련하겠다”고 답했다.

끝으로 장 의원은 “청년정책은 단기적 성과보다 지속적인 축적과 개선이 핵심이다”며 “경기도가 청년들의 실제 삶을 바꾸는 정책을 통해 전국의 모범이 되길 바란다”고 밝혔다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “서울 주택 3만 3000가구 공급 속도낼

장위 13구역 방문 주민과 대화 “용적률 상향 방안 등 요청할 것”

‘더 베스트 강동 교육벨트’ 콘퍼런스 열려

8개 대학·학부모 등 100여명 참석 “내년 더 많은 학교 참여하게 지원”

“홍제폭포복합문화센터 서대문 새 상징”[현장 행정]

개관식 참석한 이성헌 구청장

성북 ‘AI 안경’으로 장애인식개선 거리 캠페인

음성→문자로 청각장애인과 소통 주민들 ‘함께 사는 사회’ 의미 새겨

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr