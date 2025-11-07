박준희 관악구청장, 참좋은 지방자치 정책대회 ‘치매안심도시’ 최우수상

이날 참좋은지방정부협의회에 따르면, 참좋은 지방자치 정책대회는 전국의 지방정부가 각 지자체의 우수 정책을 공유하고, 자치분권의 방향과 협력 과제를 논의했다. 모두 27개 지방정부가 참여해 창의적 정책 성과와 우수사례를 발표했다.
박 구청장은 ‘치매안심도시 관악’을 주제로 정책 추진 성과를 발표했다. 관악형 치매 통합 관리 정책으로 치매 환자와 가족이 편안하고 행복한 일상을 보낼 수 있도록 선도적 역할을 수행한 노력과 성과를 인정받았다.
관악구는 치매 환자와 가족들에게 안전한 환경을 제공하고, 지역 주민을 대상으로 치매 인식개선을 비롯한 치매 예방, 조기 발견 등 치매 관리를 지원하고 있다. 현재까지 17개 동을 치매안심마을로 운영하고 있으며, 내년에는 21개 전 동으로 확대할 계획이다.
2023년 전국 최초로 야외 놀이형 인지 프로그램 ‘치매안심노리터’를 운영하며 보건복지부 우수사례 경진대회에서 최우수상을 수상했다. 지난해에는 치매극복의 날 기념식에서는 치매 안심 도시 조성에 이바지한 성과를 인정받아 대통령 표창을 받았다.
