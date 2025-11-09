용산 등 6개 자치구, 서울 도심 관광 활성화 한마음

15일 전쟁기념관서 홍보 이벤트

서울도심관광협의회(로고)는 오는 15일 용산 전쟁기념관 평화광장에서 ‘서울 도심 6개 구 관광 홍보 행사’를 연다고 9일 밝혔다.협의회는 용산·종로·중구·성북·서대문·마포구 등 서울시 6개 자치구가 관광 분야의 협력과 공동 발전을 위해 2019년 구성한 행정협의체다. 도심 간 연계 관광자원 발굴과 역사·문화적 가치 확산을 목표로 활동하고 있다. 박희영 용산구청장이 올해 회장을 맡았다.각 자치구는 홍보 부스를 마련해 관광지도와 홍보물을 배포하고 홍보영상을 상영하는 등 다양한 프로그램을 진행한다. 또 같은 날 건강 체험 문화행사 ‘두런두런 용산’과 연계해 더 큰 홍보 효과를 낼 것으로 기대된다. 협의회는 현장 홍보를 통해 6개 구의 주요 관광자원을 널리 알리고, 내외국인 관광객 유치를 확대해 지역경제 활성화로 이어갈 계획이다.박희영 서울도심관광협의회장은 “시민과 관광객들이 도심 6개 구의 매력과 특색을 한자리에서 경험하길 바란다”며 “실제 방문으로 이어지는 계기가 되길 기대한다”고 말했다. 이어 “행사 당일 전쟁기념관 주차장이 혼잡할 것으로 예상되는 만큼 대중교통 이용을 권장한다”고 당부했다.서유미 기자