광진구, 다음달 3일 사회적경제기업 네트워킹 데이

서울 광진구가 다음달 3일 광진구청 대강당에서 ‘사회적경제기업 네트워킹 데이’를 연다고 10일 밝혔다.
사회적경제기업은 경제활동을 하면서 일자리 창출, 빈부격차, 환경보호 등 사회적 가치를 추구하는 기업이다. 지난달 기준으로 광진구에는 사회적 기업, 협동조합, 마을기업 등 총 183곳의 사회적경제기업이 있다.
광진구 관계자는 “사회적경제기업 간에 협업, 네트워크를 구축할 수 있는 기회”라며 “지역내 기업인과 예비창업자가 서로 필요한 정보를 공유하며 의견을 나눌 수 있는 소통의 장”이라고 설명했다.
행사는 3일 오후 2시부터 시작하며 개회식과 본행사로 나뉜다. 본행사에서는 참여기업들의 발표가 이어진다. 기업소개, 제품과 서비스, 사업계획 등을 설명하며 다른 기업과 협업 기회를 모색한다. 네트워킹 시간에는 참여기업들이 자유롭게 교류할 수 있다. 팀빌딩 프로그램 등 레크리에이션도 준비한다.
신청기한은 11월 17일까지이며 선착순으로 80명을 모집한다.
