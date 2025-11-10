광진구, 다음달 3일 사회적경제기업 네트워킹 데이



김경호 서울 광진구청장. 광진구 제공

서울 광진구가 다음달 3일 광진구청 대강당에서 ‘사회적경제기업 네트워킹 데이’를 연다고 10일 밝혔다.사회적경제기업은 경제활동을 하면서 일자리 창출, 빈부격차, 환경보호 등 사회적 가치를 추구하는 기업이다. 지난달 기준으로 광진구에는 사회적 기업, 협동조합, 마을기업 등 총 183곳의 사회적경제기업이 있다.광진구 관계자는 “사회적경제기업 간에 협업, 네트워크를 구축할 수 있는 기회”라며 “지역내 기업인과 예비창업자가 서로 필요한 정보를 공유하며 의견을 나눌 수 있는 소통의 장”이라고 설명했다.행사는 3일 오후 2시부터 시작하며 개회식과 본행사로 나뉜다. 본행사에서는 참여기업들의 발표가 이어진다. 기업소개, 제품과 서비스, 사업계획 등을 설명하며 다른 기업과 협업 기회를 모색한다. 네트워킹 시간에는 참여기업들이 자유롭게 교류할 수 있다. 팀빌딩 프로그램 등 레크리에이션도 준비한다.신청기한은 11월 17일까지이며 선착순으로 80명을 모집한다.김경호 광진구청장은 “앞으로도 사회적경제기업이 지역의 일자리와 사회적 가치를 창출하는 든든한 주체로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.서유미 기자