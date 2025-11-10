아리수 음용률 늘었다…서울시민 75% “아리수 마신다”



서울시 제공

서울시민 10명 중 7∼8명은 수돗물을 직접 마시거나 끓이 마시는 등 ‘먹는 물’로 이용하는 것으로 나타났다.10일 서울시가 발표한 ‘2025년 서울시민 먹는 물 소비패턴 조사’에 따르면, 수돗물을 ‘먹는 물’로 이용한다는 응답 비율은 75%로 지난해 69.6%보다 5.4%p 상승했다. 이번 조사는 여론조사기관 한국리서치에 의뢰해 지난 8월 13∼19일 만 18세 이상 시민 1000명을 대상으로 온라인 설문을 진행했다.특히 가정 내 음용률은 작년(49.6%)보다 6.7%p 올랐다. 차·커피(63.7%)나 밥·음식 조리(63.9%) 등으로 간접 음용한다는 응답도 높게 나타났다. 시는 수돗물 음용 문화가 일상에서 점차 정착되고 있다고 해석했다.또 지난 1년간 가정 밖에서 수돗물을 마신 경험이 있다는 응답은 절반 이상(53.1%)으로 나타났다.수질 만족도는 82.2%로 지난해보다 4%p 상승했다. 음용·조리 목적 만족도는 91.6%, 생활용수로서의 만족도는 94.2%로 나타났다.모든 항목에서 만족도가 전반적으로 오른 것은 수질 개선과 안정적 공급에 대한 시민 신뢰가 한층 강화된 결과로 분석된다고 시는 설명했다.이회승 서울아리수본부장은 “시민의 이용 행태를 반영한 ‘서울형 음용률 기준’을 바탕으로, 앞으로도 과학적 수질관리와 정보공개를 강화해 누구나 안심하고 수돗물을 마실 수 있는 환경을 조성하겠다”고 말했다.서유미 기자