아리수 음용률 늘었다…서울시민 75% “아리수 마신다”

서울시민 10명 중 7∼8명은 수돗물을 직접 마시거나 끓이 마시는 등 ‘먹는 물’로 이용하는 것으로 나타났다.
10일 서울시가 발표한 ‘2025년 서울시민 먹는 물 소비패턴 조사’에 따르면, 수돗물을 ‘먹는 물’로 이용한다는 응답 비율은 75%로 지난해 69.6%보다 5.4%p 상승했다. 이번 조사는 여론조사기관 한국리서치에 의뢰해 지난 8월 13∼19일 만 18세 이상 시민 1000명을 대상으로 온라인 설문을 진행했다.
특히 가정 내 음용률은 작년(49.6%)보다 6.7%p 올랐다. 차·커피(63.7%)나 밥·음식 조리(63.9%) 등으로 간접 음용한다는 응답도 높게 나타났다. 시는 수돗물 음용 문화가 일상에서 점차 정착되고 있다고 해석했다.
또 지난 1년간 가정 밖에서 수돗물을 마신 경험이 있다는 응답은 절반 이상(53.1%)으로 나타났다.
수질 만족도는 82.2%로 지난해보다 4%p 상승했다. 음용·조리 목적 만족도는 91.6%, 생활용수로서의 만족도는 94.2%로 나타났다.
이회승 서울아리수본부장은 “시민의 이용 행태를 반영한 ‘서울형 음용률 기준’을 바탕으로, 앞으로도 과학적 수질관리와 정보공개를 강화해 누구나 안심하고 수돗물을 마실 수 있는 환경을 조성하겠다”고 말했다.
