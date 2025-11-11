서울Pn

황진희 경기도의원 "경기교육정책토론회는 형식이 아니라 현장의 목소리를 담는 공론의 장 되어야"

황진희 의원이 11일 경기도의회 제387회 정례회 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 교육행정위원회 황진희 의원(더불어민주당, 부천4)은 11월 11일(화) 경기도의회 제387회 정례회 행정사무감사에서 용인·화성오산·양평·의정부교육지원청 대상으로 “경기교육정책토론회가 단순한 형식적 행사로 그쳐서는 안 된다”며 “교육지원청이 현장의 목소리를 정책으로 연결하는 적극적인 역할을 해야 한다”고 강조했다.

황 의원은 “올해 경기도의회 의원들이 개최한 교육정책토론회는 총 26회로, 주제와 장소가 다양하며 도교육청 본청보다 각 지역 교육지원청에서 더 자주 열려, 학교 현장의 목소리를 가까이에서 듣는 자리로 운영됐다”며 “의원들이 어떤 교육 의제를 고민하고, 현장의 목소리를 어떻게 정책화하려 하는지에 대해 교육지원청이 더 많은 관심을 가질 필요가 있다”고 지적했다.

이어 “정책토론회는 교육 현장의 다양한 의견을 듣고, 정책 방향을 함께 모색하는 공론의 장으로서 의미가 크다”며 “유튜브 중계 등을 통해 손쉽게 접할 수 있는 만큼, 교육지원청에서도 적극적으로 참여하고 제안할 부분은 제안하며, 현장의 실질적 개선으로 이어질 수 있도록 노력해 달라”고 당부했다.

황 의원은 또 “경기교육정책토론회는 학교·지역·교육행정이 함께 호흡하며 정책의 방향을 만들어가는 협력의 과정”이라며 “교육지원청이 지역 현장의 목소리를 도의회와 도교육청에 연결하는 정책 파트너로서 보다 적극적인 역할을 해주길 기대한다”고 덧붙였다.


