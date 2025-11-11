이기형 경기도의원, 반도체 인재뱅크 DB 구축 및 취업률 제고 촉구

서울Pn

이기형 의원이 11일 2025년도 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 미래과학협력위원회 이기형 의원(더불어민주당, 김포4)은 11일(화) 2025년도 행정사무감사에서 차세대융합기술연구원을 대상으로 ‘경기도 반도체 인재뱅크 사업’의 실효성 강화와 개선 방안 마련을 촉구했다.

‘경기도 반도체 인재뱅크 사업’은 반도체 인재뱅크 DB 운용을 통해 도내 반도체 기업-인력 간 미스매치를 해소하는 것을 목적으로 한다.

이와 관련해, 이 의원은 “2024년 190명에서 2025년 299명으로 약 100명가량 증가한 것은 긍정적이지만, 도내 반도체 공유대학, 취업 특강 등 인재 DB의 대상이 되는 인원이 수 천명에 달한다는 점을 감안하면, 여전히 매우 부족한 수준”이라고 지적했다.

이어, 인재 DB 등록자 대상 취업 현황 관련하여 질의를 이어나갔다.

이 의원은 “지난 5월 실시한 취업 현황 결과에 따르면, 취업률이 64.6% 정도에 불과하다”며, “기업과 구직 인재 간의 효과적인 매칭 지원을 통해 실질적인 취업률 제고로 이어질 수 있도록 신경써 줄 것”을 당부했다.

끝으로 이 의원은 “우리는 과거부터 반도체 강국이라는 명성이 있는 만큼, 반도체 인력 양성을 위해서는 차세대융합기술연구원이 중심이 되어 적극적인 역할을 해 달라”고 주문했다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Leaders Today

