권광택 경북도의회 행정보건복지위원장, 김천의료원·행복재단·새마을재단 행정사무감사 실시

새마을재단, 새마을 종주도로서의 정체성과 위상 정립 강조

김천의료원 의료이용 유출 제고 및 행복재단, 조직문화 관리점검



질의하는 권광택 위원장. 경북도의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회 권광택 행정보건복지위원장(안동, 국민의힘)은 지난 10일, 김천의료원과 경북행복재단, 새마을재단 등 3개 경북도 출연기관을 대상으로 행정사무감사를 실시해 기관별 운영 실태와 사업 성과를면밀히 점검하고, 도민 체감 성과 제고 방안에 대해 집중적으로 논의했다.권 위원장은 먼저 김천의료원에 대해 필수 의료진 수급에 차질이 없는지 점검하고, 타 지역으로 의료 이용이 유출되는 문제를 최소화해야 한다며, 지역 거점 공공 병원으로서 주민의 신뢰를 높이고 진료서비스 경쟁력을 강화해 달라고 주문했다.또한 경북행복재단에서는 청소년육성재단 등 여러 기관의 통합 이후 통합된 기관들이 본래의 목적에 맞게 안정적으로 운영될 수 있도록 체계적인 관리가 필요하다며 행복재단 추진사업의 목적과 방향성을 명확히 정립할 것을 요구했다.마지막으로, 새마을재단과 관련해서는 “새마을재단의 역할과 정체성에 대해 깊이 고민해야 한다”며, 새마을중앙회와의 기능 중복을 최소화하고, 경북이 새마을운동의 종주도로서 명확한 방향성 제시가 필요하며, 새마을운동의 필요성과 가치가 도민과 국민에게 분명히 전달될 수 있도록 홍보를 강화함과 동시에 해외 시범사업 등 현지와 문화와 여건에 맞는 맞춤형 사업으로 개발·추진할 수 있도록 당부했다.온라인뉴스팀