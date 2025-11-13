서울Pn

이성헌 서대문구청장, 상곡인권상 대상…장애 인권·복지 향상

이성헌(오른쪽) 서울 서대문구청장이 지난 11일 전국지체장애인 대회에서 상곡인권상 대상을 수상하고 기념사진을 찍고 있다.서대문구 제공


이성헌 서울 서대문구청장이 지난 11일 서울 종로구 HW컨벤션센터에서 열린 ‘제25회 전국지체장애인대회’에서 장애인 ‘상곡인권상’ 대상을 받았다.

13일 서대문구청에 따르면, 전국지체장애인대회는 한국지체장애인협회가 주최하고 보건복지부와 고용노동부가 후원하는 전국 단위 행사다. 이 구청장은 장애인의 날 기념행사와 장애 인식 개선 사업을 장애인 단체와 협력 추진해 장애인과 비장애인이 함께하는 지역 공동체 문화를 조성해 높은 평가를 받았다.

장애인 이용 편의 향상을 위한 장애인전용주차구역 위반 과태료 모바일 전자고지제도’ 등이 대표적이다. 재활·자립 전용 복합 공간인 서대문 뇌병변장애인 비전센터 건립을 비롯해 교통 약자 이동권 증진을 위해 경사로 설치 등도 추진했다.

서대문구는 서울시 자치구 중 유일하게 교육부의 ‘장애인평생학습도시 특성화 기관’으로 지정된 바 있다.

이 구청장은 “서대문구와 지역사회가 함께 만들어온 성과”라며 “앞으로도 장애인 인권과 복지 향상을 위해 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.


서유미 기자
