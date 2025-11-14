전병주 서울시의원 “학생 수만 보고 교사 줄이는 시대, 이제 끝내야”

학령인구 감소만 반영한 교원 정원 산정, 과밀학급·기초학력 문제 악화

“서울교육청, 기간제 교원 확대 등 현실적 대응 나서야”



지난 11일 열린 교육위원회 행정사무감사에서 질의하는 전병주 의원

서울시의회 전병주 부위원장(더불어민주당, 광진1)은 지난 11일 열린 교육위원회 행정사무감사에서 교원 정원 감축 기조의 문제점을 짚으며, 서울교육청의 적극적인 대응을 촉구했다.전 부위원장은 “교육부가 매년 교원 정원을 줄이고 있는 상황에서, 서울시교육청 역시 과밀학급, 교사 업무 가중, 기초학력 부진 등 교육현장이 더욱 악화될 수밖에 없다”며 “학생 수가 줄었다고 교사 수를 같이 줄이는 정책 자체가 문제”라고 지적했다.이어 “여전히 학령인구만을 기준으로 교사 정원을 정하는 구조에서 벗어나지 못하고 있다”며 “다문화 학생, 특수교육 대상 학생, 기초학력 지원 등 다양한 교육 수요를 반영한 정원 기준 전환이 필요하다”고 강조했다.전 부위원장은 “이번에 증원된 중등교사 대부분이 고교학점제 대응을 위해 고등학교에 배치되고 있어, 초·중학교는 여전히 인력난을 겪고 있다”면서 “서울교육청이 자체적으로 운용 가능한 기간제 교원 확대와 같은 현실적인 대책 마련에 나서야 한다”고 강조했다.끝으로 전 부위원장은 “학생 수 감소만을 기준으로 교사를 줄이는 것이 아니라, 학생의 학습권과 교육의 공공성을 중심에 둔 정원 기준 전환이 필요하다”며 “서울시교육청이 보다 주도적으로 정원 기준 개선과 인력 확충 방안에 나서야 한다”고 강조했다.온라인뉴스팀