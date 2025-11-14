서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

양천 ‘도로점용허가’ 원클릭으로 해결

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

강남, 수능 당일 유해환경 점검

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

광진구, 수능 이후 청소년 유해환경 집중 점검

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑, 어린이 3000명 전통시장 체험

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구로구, 음주 폐해 예방의 달 맞이해 ‘만취 예방 거리 조성 캠페인’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

18일 구로디지털단지 깔깔거리 일대서 홍보물 배포


  •
서울 구로구 관계자가 주민들과 함께 음주 폐해 예방 켐페인을 하고 있다. 구로구 제공


서울 구로구는 음주 폐해 예방의 달을 맞아 오는 18일 오후 2시부터 오후 4시까지 구로디지털단지 깔깔거리에서 ‘만취 예방 거리 조성 캠페인’을 연다고 14일 밝혔다.

구로구 관계자는 “지역사회 내 구민들의 과음과 만취로 인한 음주 폐해를 예방하고, 절주 음주 문화를 확산하기 위한 캠페인”이라고 설명했다.

행사는 음주 폐해 예방 홍보물을 배포하고, 깔깔거리 인근 주류 판매업소에 방문해 절주 홍보 스티커를 전달할 예정이다. 음주 폐해 예방 어깨띠를 착용하고 거리 행진을 해 주민들의 절주 실천 참여를 유도할 수 있을 것으로 기대된다.

아울러 간접흡연으로 인한 피해를 줄이고자 금연 구역을 점검·계도하고, 금연 클리닉 홍보물도 배포할 예정이다.

장인홍 구로구청장은 “만취 예방 거리 조성에 기여하게 돼 뜻깊다”며 “여러분의 작은 실천으로 지역사회의 건강 증진에 긍정적인 변화가 생기길 기대한다”고 말했다.


서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

강서 ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 훈훈

15일부터 25억 모금 목표로 진행

영등포 “교육 협력 특화지구 모델로”… 서울시교육청

업무협약… 지역 특색 사업 추진

송파 기업 9곳, 다자녀 가정과 ‘희망의 결연’

1년간 매월 10만원씩 양육비 지원 2012년부터 181곳 302개 가정 후원

“서초, 지속가능한 미래 도시로 만들 것”

잠원·반포권역 도시발전 정책포럼

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr