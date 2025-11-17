김동규 경기도의원 “효율적인 예산 집행으로 복지현장 성과 이어가야”



김동규 의원이 13일 열린 경기도의회 보건복지위원회 종합 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 김동규 의원(더불어민주당, 보건복지위원회, 안산1)은 “성과로 증명되는 복지행정이 이루어져야 한다”며 경기도에 효율적인 예산 집행과 현장 중심의 복지정책 추진을 주문했다.김 의원은 지난 13일 열린 경기도의회 보건복지위원회 종합 행정사무감사에서 복지국, 보건건강국 등 양국 소관 기관을 대상으로 질의를 이어갔다.김 의원은 먼저 「사회복지사업법」에 따라 매년 실시되는 ‘사회복지시설 평가’에 대해 질의했다. 그는 “2019년도 장애인직업재활시설 평가결과에서는 C등급 이하가 29개소였지만, 2022년도에는 16개소로 줄었다”며 “이처럼 복지이용시설의 평가가 개선된 것은 종사자들의 헌신과 경기도의 꾸준한 정책 지원 덕분”이라고 평가했다.이어 김 의원은 “다만 내년도 복지시설 관련 예산이 감액될 예정이라 아쉽다”며 “도민이 기대하는 복지시설의 수준에 걸맞게 예산 확보와 집행계획에 만전을 기해달라”고 당부했다.또한 김 의원은 경기도사회서비스원이 추진 중인 ‘장기요양요원 대상 소통정담회’ 사업을 언급하며 “20명이 참여한 소통 프로그램의 만족도가 4.9점에 이를 정도로 우수했다. 복지현장의 생생한 의견을 들을 수 있었고, 사업비도 총 50만 원에 불과했다”며 “효과가 입증된 사업은 참여자 수와 횟수를 확대해 나갈 필요가 있다”고 강조했다.끝으로 김 의원은 “11대 경기도의회의 마지막 행정사무감사가 마무리됐다”며 “감사기간 함께해준 동료 의원과 직원 여러분께 감사드린다. 경기도가 추진한 ‘간병비 SOS 프로젝트’, ‘복지정보안내도우미’ 같은 사업들과, 앞으로 시범 도입할 외국인 간병제도 및 의료비 후불제 사업이 차질 없이 진행되길 바란다”고 전했다.온라인뉴스팀