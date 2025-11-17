남해석 마포구의원, 독막소공원 ‘무장애길 조성’ 공로로 주민 감사패 수상

서울Pn

보행약자 고려한 데크길 조성 기여… “주민 안전과 일상의 질 높이는 작업”

남해석 서울 마포구의회 의원이 독막소공원 보행 환경 개선에 기여한 공로로 주민들로부터 감사패를 받고 기념사진을 찍고 있다. 마포구의회 제공


남해석(더불어민주당, 대흥동·염리동) 서울 마포구의회 의원이 독막소공원 보행 환경 개선에 기여한 공로로 주민들로부터 감사패를 받았다. 이번 감사패는 독막소공원 정비 과정에서 지역 주민의 안전한 보행환경 조성을 위해 남 의원이 기울인 의정활동을 높이 평가해 수여된 것으로 알려졌다.

남 의원은 지난 13일 독막소공원(대흥동 814) 황톳길 및 무장애 데크길 개장식에서 마포그랑자이 입주자대표회와 고산길 주민 일동으로부터 감사패를 받았다.

특히 남 의원은 공원 정비 과정에서 보행 약자를 고려한 무장애 데크 설치를 이끌고 공원 접근성 개선을 위한 예산 및 행정 지원을 아끼지 않아 주민들이 크게 체감할 수 있는 변화를 만들어냈다는 평가를 받는다. 또한 독막소공원 보행로 설치, 공원·도로 정비, 환경 개선, 학교안심길 조성 등 대흥동 주민과 아이들을 위한 생활밀착형 사업을 꾸준히 추진해 왔다.

남 의원은 “공원 개선은 단순한 시설 정비가 아니라 주민의 안전과 일상의 질을 높이는 작업”이라고 강조하며 “앞으로도 대흥동·염리동 주민들이 더 안전하고 편안한 생활환경을 누릴 수 있도록 의정활동에 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.


한준규 기자
