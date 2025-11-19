이애형 경기도의원 “사전 조율 없는 정책 추진, 교육현장 혼란 초래”... 사전 소통 과정 필요해



이애형 위원장이 18일 경기도교육청 감사관·디지털인재국·도서관에 대한 2025년도 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회 이애형 위원장(국민의힘, 수원10)은 18일(화) 경기도교육청 감사관·디지털인재국·도서관(중앙·과천·성남·화성·의정부)에 대한 2025년도 행정사무감사에서 디지털인재국 차원의 교육행정 혼란을 최소화할 수 있는 사전 조율 체계 마련을 촉구했다.이애형 위원장은 디지털인재국을 대상으로 “기술 발전으로 세계가 빠르게 변화함에 따라 경기교육도 급속도로 변화하고 있다”며 “움직이는 디지털 변화 속에서 일선 교육현장의 혼란을 예방하는 것이 변화의 중심에 있는 디지털인재국의 역할”이라고 설명했다.이어, 최근 도교육청의 하이러닝 홍보영상 관련 논란을 언급하며 “경기교육이 추구하는 발전·균형·미래가 실제 현장에서 원활하게 실현되려면 도교육청 정책 추진 과정에서의 사전 보고·공유·조율이 선행돼야 한다”며 “조속한 사후 대응이 아니라 문제가 발생하기 전 충분히 소통하고, 다양한 관점에서 조율하는 과정이 있었다면 해당 영상과 같은 일이 발생하지 않았을 것”이라고 지적했다.이 위원장은 “디지털인재국 차원에서 향후 정책 추진 시에는 조율과 균형의 체계를 확실히 세워 교육현장의 혼란을 최소화해 달라”고 주문하며 “일선 선생님들이 이번 계기로 의욕을 잃지 않도록 지원 방안 마련에도 적극적으로 나서달라”고 당부하며 질의를 마쳤다.온라인뉴스팀