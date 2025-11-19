양천구의회, 청년 사각지대 고용 서비스 강화한다



양천구의회 의원연구단체 ‘청정구역’이 17일 의회 회의실에서 최종보고회를 개최한 후 김광성 대표의원(가운데)을 비롯한 참석 의원 및 연구진들이 기념촬영을 하고 있다. 양천구의회 제공

양천구의회 의원연구단체인 ‘청정구역(청년 정책을 연구하는 구의원들의 역동적인 모임)’이 청년 취업·창업 지원 정책의 실효성을 높이기 위한 연구 활동을 성공적으로 마쳤다. 정책 사각지대에 놓인 청년층의 고용 서비스 접근성을 획기적으로 개선할 실질적인 대안이 제시되어 향후 양천구 청년 정책에 중요한 전환점이 될 전망이다.청정구역은 지난 17일 구의회 1층 회의실에서 최종보고회를 개최하고, 용역 결과를 바탕으로 ‘양천구 사각지대 청년의 고용서비스 접근 및 유입전략’을 핵심 주제로 심도 있는 논의를 진행했다.연구는 지난 7월 구미시 청년창업LAB, 로봇직업혁신센터 등 우수 정책 현장을 방문하며 타 지자체의 성공 사례를 발굴하는 등 양천구 청년들의 실질적인 필요를 파악하고 정책 개발에 반영하는 데 중점을 뒀다.이날 보고회에는 대표의원인 김광성 의원을 비롯해 임옥연, 이수옥, 유영주, 황민철 의원 전원이 참석하여 연구 결과에 대한 높은 관심을 보였다. 연구용역을 맡은 사회적협동조합 청신호의 김동희 연구원 발표에 이어, 참석 의원들은 정책 개선과 수혜 확대를 위한 구체적인 실효성 제고 방안을 활발하게 논의했다.청정구역 의원들은 이번 연구를 통해 도출된 방안을 ‘후속 정책 실행과 사업화로 신속히 이어가겠다’는 강력한 의지를 밝혔다. 대표의원인 김광성 의원은 “이번 연구는 청년층의 정책 참여와 수혜 확대를 위한 중요한 전환점이 될 것”이라며 “연구 결과를 실질적인 정책으로 신속히 추진하여 청년들이 지역에서 안정적으로 성장하고 도전할 수 있는 여건을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.한준규 기자