성동구, ‘고향사랑기부제’로 마장동 한우까지…답례품 4종 추가

수제청·수제만두·북홀더링 등



성동구 고향사랑기부제 답례품인 ‘마장동 한우’ 성동구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성동구는 고향사랑기부제에 참여하는 기부자들을 위해 마장동 한우 등 신규 답례품 4종을 추가 출시했다고 19일 밝혔다. 지난 9월 영화관람권과 음료로 구성된 ‘CGV 패키지’를 출시한 데 이어서다.신규 출시한 답례품 중 가장 눈길을 끄는 것은 ‘마장동 한우’다. 국내 최대 규모의 축산물 전문 시장으로 알려진 성동구 마장축산물시장에서 공급하는 한우를 답례품으로 제공한다. 한우 중 최고 등급인 1++ 9등급의 등심과 부채살 총 200g을 3만 포인트로 구매 가능하며, 포인트에 따라 선물세트 등 다양한 구성의 한우 답례품을 선택할 수 있다.또한 성동구에 있는 기업에서 생산하는 먹거리도 답례품으로 추가 출시했다. ‘수제청’은 우수 마을기업에서 직접 만든 생강청, 자몽청, 레몬청 3가지로 구성돼 있으며, ‘수제만두’는 취향에 따라 찐만두, 군만두로도 즐길 수 있다.아울러, 편안한 독서를 돕는 ‘북홀더링’도 선보인다. 독특한 디자인으로 10만 개 이상 누적 판매량을 기록한 독서 보조도구로써 16g의 가벼운 무게로 한 손에 책을 펼쳐 고정할 수 있어 장시간 독서에 유용하다.정원오 성동구청장은 “지역 특색을 살린 차별화된 답례품을 지속적으로 발굴하고 있다”며 “지역의 우수한 상품을 널리 알림과 동시에 기부자들이 만족할 수 있는 다양한 혜택을 제공하여 기부하는 기쁨을 더할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.유규상 기자