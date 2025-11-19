서울Pn

서울서 2년 10개월만에 야생조류 고병원성AI 확진

서울시는 최근 서대문구에서 발견된 큰기러기 폐사체에서 고병원성 AI(H5N1형)가 최종 확진됐다고 19일 밝혔다.

고병원성 AI가 검출된 큰기러기는 지난 13일 시민신고로 구조돼 서울시 야생동물구조관리센터에서 치료 중 신경증상을 보이다 폐사했다. 시는 국립야생동물질병관리원에 정밀검사를 의뢰한 결과, 15일 H5항원이 검출됐고, 18일에 고병원성 조류인플루엔자로 최종 확진됐다.

이에 따라 시는 발견 지점을 포함한 야생조류 서식지에 대해 소독과 예찰을 강화했다. 또 검출지점으로부터 반경 10㎞이내를 ‘야생조수류 예찰지역’으로 설정하고 예찰지역 내 야생조류 서식지에 대한 예찰 및 방역을 강화하고 있다.

특히 고병원성으로 확진됨에 따라 예찰지역 내 사육하는 가금류에 대해 이동제한 명령을 내렸다. 이동제한은 시료 채취일로부터 21일 지난 후 임상 및 정밀검사 결과에서 이상이 없을 경우 해제할 예정이다.

서울의 야생조류에서 고병원성 AI가 검출된 것은 2023년 1월 이후 2년 10개월만이다.


안석 기자
