금천구, ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 캠페인 시작

겨울철 취약계층 김치 나눔 신규 사업도


금천구 ‘사랑의 온도탑’
유성훈(오른쪽) 서울 금천구청장이 이인식 금천구의회 의장과 지난 18일 금천구청에서 열린 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 선포식에서 ‘사랑의 온도탑’에 공을 넣어 나눔의 의미를 알리고 있다.
금천구 제공


서울 금천구는 지난 18일 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 선포식을 열고 이웃 간 나눔의 중요성을 전파했다고 20일 밝혔다.

희망온돌 따뜻한 겨울나기는 금천구와 서울사회복지공동모금회가 협력하는 대표적인 겨울철 나눔 캠페인이다. 올 겨울에는 내년 2월까지 전년 목표 대비 13% 높은 18억원을 모금한다는 목표다. 성금은 어려운 이웃을 위해 연중 사용된다.

이날 선포식에서는 ‘사랑의 온도탑’에 공을 넣어 나눔 목표 100도를 완성하는 퍼포먼스도 진행됐다. 유성훈 금천구청장, 서울사회복지공동모금회의 신혜영 사무처장, 주민대표 등이 ‘혼자서는 작지만 함께하면 크다’는 나눔의 의미를 표현했다.

또한 이날 금천구청 1층 ‘나눔의 전당’에 지역사회 기부 문화 확산에 기여한 재단법인 명문, ㈜더스킨팩토리, 프리커스 주식회사 등 3곳이 등재됐다. 지난해 따뜻한 겨울나기 사업에 500만원 이상 기부한 23명에는 감사장이 수여됐다. 겨울철 취약가구에게 김치를 지원하는 신규 사업 ‘금(천구 김)치가 온다’의 제1호 기부자 ㈜에스씨인턴내셔널의 기부금 전달식도 진행됐다.

유 금천구청장은 “민관이 함께하는 희망온돌 사업을 통해 모두가 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.


김주연 기자
