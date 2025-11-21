종로구 행촌동, 신통기획 후보지 선정…정비사업 속도

서울Pn

공공지원 정비계획 수립 착수…2년 내 지정 목표
창신동 23-606번지·629번지, 4542세대 추진


  •
행촌동 210-2 조감도
행촌동 210-2 조감도


서울 종로구가 행촌동·창신동 등 곳곳에서 노후 주거지 정비사업을 본격화한다.

21일 종로구에 따르면, 종로구는 최근 서울시 신속통합기획 재개발 후보지로 선정된 ‘행촌동 210-2번지’ 일대를 대상으로 정비계획 결정과 구역 지정을 위한 관련 용역을 시행한다. 행촌동, 무악동, 홍파동이 속한 이 지역은 약 1400세대가 살고 있다.

인왕산 자락을 따라 형성된 구릉지 지형으로 총면적 7만 6310㎡ 중 41.9%가 15도 이상의 급경사지다. 이로 인한 보행 단절, 차량 통행 문제가 잦다.

또한 한양도성, 딜쿠샤 등 주요 문화유산 분포로 개발에 제약이 많고 대부분 저층 주거지로 주차장, 노인여가복지시설 같은 생활기반시설 역시 부족한 편이다.


  •
종로 미래도시 공감 토크쇼
정문헌 종로구청장이 ‘종로 미래도시 공감 토크쇼’에서 행촌동 주민들과 대화하고 있다.
종로구 제공


종로구는 이번 용역으로 대상지 현황과 주민 의견을 분석해 구릉지 특화형 주택단지 조성, 교통체계 개선, 편의시설 재정비 등 한양도성자락 성곽마을의 정체성을 유지하면서 도심 속 대표 주거단지를 조성할 계획을 마련한다는 방침이다.

앞서 지난 13일에는 신속통합기획 대상지인 ‘창신동 23-606번지(약 14만 3,000㎡)와 629번지(약 9만 2,000㎡)’ 일대에 대한 주택정비형 재개발사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정이 고시됐다. 지상 최고 29층, 4542세대 규모의 주택단지 조성을 계획하고 있다.


아울러 종로구는 신문로 2-12에서 지상 27층, 176세대 규모의 도시정비형 재개발을 추진한다. 내년 상반기 시공사 선정과 하반기 통합심의를 진행할 예정이다.

정문헌 종로구청장은 “각종 규제로 더디게 진행됐던 정비사업을 신속히 추진하고 주거환경 개선, 재산권 보호에 대한 주민 바람을 현실화하겠다”며 “주거지 노후화와 지역 불균형 발전 문제를 해결하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
페이스북 트위터 밴드 블로그

Leaders Today

