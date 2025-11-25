관악구, 다음달 1일부터 겨울 조명 축제 ‘관악별빛산책’

서울Pn

별빛내린천 신림교~봉림교…‘화이트 매직’ 주제
관악별빛산책
서울 관악구가 다음달 한달간 겨울철 조명 축제 ‘2025 관악별빛산책’을 개최한다고 25일 밝혔다. 사진은 지난해 열린 관악별빛산책을 즐기는 시민들의 모습.
관악구 제공


서울 관악구가 다음달 1일부터 한달간 형형색색의 조명을 보며 연말 분위기를 즐길 수 있는 ‘관악별빛산책’을 연다고 25일 밝혔다.

올해로 5회째를 맞은 관악별빛산책은 관악구 대표 겨울 축제다. 이번에는 ‘화이트 매직’을 주제로 별빛내린천 신림교에서 봉림교까지 300m까지 다양한 미디어아트와 빛 조형물로 치유와 희망의 메시지를 전달한다.

신림교 일대에선 ‘환영의 빛’을 테마로 미러볼과 조명으로 대형 꽃송이 조명과 색상이 바뀌는 인터랙티브 아트 등으로 물든 꽃길을 볼 수 있다. 서원보도교 인근 ‘예술의 빛’ 구간에는 국내 예술인이 참여한 8개의 미디어아트 공간인 ‘화이트 매직하우스’와 함께 5m 높이 ‘화이트 매직 트리’가 조성된다. 봉림교 인근 ‘함께의 빛’ 구간에서는 대한민국 대표 싱어송라이터이자 작가 김창완의 작품 ‘더 컬러 오브 화이트’도 선보인다.

관악구는 주민들이 소원을 작성해 나무에 거는 프로그램도 지역 서점과 연계해 마련한다. 인근 신원시장, 서원동 상점가와 연계한 ‘영수증 이벤트’도 열린다.

박준희 구청장은 “12월 한달간 매일 저녁 6시부터 10시까지 별빛내린천에서 빛의 향연을 즐기며 소중한 사람들과 힐링하는 연말을 보내길 바란다”고 말했다.


김주연 기자
