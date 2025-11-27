성동구의회, 7641억 원 규모 내년도 예산 심사 착수

서울Pn

이영심-주복중 예결특위 위원장·부위원장 선출
5.89% 증가... 새달 15일 본회의 최종 의결 예정

왼쪽부터 성동구의회 예결위원장 이영심 의원, 부위원장 주복중의원. 성동구의회 제공


성동구의회는 지난 25일 제273회 정례회 중 제2차 본회의를 열고 내년도 예산 심의를 위한 예산결산특별위원회(이하 예결특위)를 구성했다고 밝혔다. 위원회는 위원장에 이영심 의원을, 부위원장에 주복중 의원을 선출하며 본격적인 활동 준비에 들어갔다.

예결특위는 오는 12월 10일부터 12일까지 3일간 운영되며, 각 상임위원회 예비 심사를 거친 2026년도 사업예산안 및 기금운용계획안 등을 종합 심사한다. 최종 심사를 마친 2026년도 예산안은 정례회 마지막 날인 12월 15일 제3차 본회의에서 최종 의결될 예정이다.

특히 내년도 성동구 예산안은 전년 대비 424억 9765만원(5.89%)이 증가한 총 7641억 7136만원 규모로 편성되었다. 예산안은 안전하고 포용적인 도시 조성 및 지속가능한 환경 구축에 중점을 두고 편성된 것이 특징이다.

이영심 위원장은 “한정된 재원이 구민을 위해 효율적으로 사용될 수 있도록 꼼꼼히 살피겠다”며 “위원들의 경험과 전문성을 바탕으로 심도 있는 심사에 임해달라”고 소감을 밝혔다. 주복중 부위원장 역시 “구민의 삶과 미래를 위한 예산이 알차게 쓰이도록 합리적이고 투명한 심사를 위해 최선을 다하겠다”며 책임감을 드러냈다.


한준규 기자
