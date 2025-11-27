양천구의회, 의정참여단 역량강화 교육 실시



지난 26일 ‘2025년 하반기 의정참여단 역량강화 교육’ 기념촬영에서 참석자들이 활기찬 모습으로 파이팅을 외치고 있다. 양천구의회 제공

양천구의회는 지난 26일 오후 구의회 1층 회의실에서 의정참여단을 대상으로 ‘2025년 하반기 역량강화 교육’을 실시했다.이번 교육은 의정참여단의 전문적인 모니터링 활동을 지원하고 현장에서 즉시 활용 가능한 실무 역량을 높여 실질적인 정책 제안을 유도하기 위해 마련되었다.강연자로 나선 한국산업기술원 지방자치연구소 최민수 소장은 ▲효율적인 의정 모니터링 기법 ▲실제 우수 사례 분석 ▲의회 홍보 전략 등 실무 중심의 교육을 진행해 참석자들의 호응을 얻었다. 또한 참여단 운영 방식과 의견 제안 절차, 향후 활동 계획 등을 공유하는 시간도 함께 가졌다.양천구의회는 이번 교육을 통해 참여단이 전문성을 강화하여 주민들의 생활 속 불편 사항과 정책 아이디어가 의회 정책에 더욱 효과적으로 반영될 것으로 기대하고 있다.한편, 양천구의회 의정참여단은 총 35명의 단원으로 구성된 주민 소통 기구다. 이들은 주민과 의회를 잇는 가교 역할을 수행하며 생활 밀착형 정책 아이디어를 발굴해 의회에 제안하고 있다.한준규 기자