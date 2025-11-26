유만희 서울시의원, ‘2025년 찾아오는 청소년 의회 아카데미’ 참여한 학생들과 민주주의 배움의 시간 가져

자곡초 학생 89명 ‘2025년 찾아오는 청소년 의회 아카데미’ 참여

현장에서 배우는 실감형 민주주의 교육 진행

유 의원과의 대화에서 예산심의, 지역구 조건, 회의 조정 방식 등 현실적 질문 쏟아내



자곡초등학교 학생들에게 인사말을 전하는 유만희 의원



‘청소년 의회 아카데미’에 참석한 자곡초등학교 학생들의 환영을 받는 유만희 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 환경수자원위원회 유만희 의원(강남4, 국민의힘)이 지난 25일 서울시의회 본회의장에서 열린 ‘찾아오는 청소년 의회아카데미’ 프로그램에 참여한 자곡초등학교 6학년 학생 89명을 맞이해, 지방의회의 역할과 기능, 그리고 시의원의 역할에 관해 설명하는 시간을 가졌다.이번 프로그램은 의회 본회의장을 직접 방문해 지방의회 운영과 민주주의 과정을 체험하도록 구성됐으며, 견학, 모의 의회 진행, 의원과의 만남 등 총 2시간 동안 진행됐다. 특히 학생들은 모둠별 토론을 통해 직접 안건을 발의하고, 전자표결 시스템을 활용해 표결하는 모의의회를 거치며 의회의 절차와 구조를 생생하게 체험했다.유 의원은 자곡초등학교 학생들을 따뜻하게 환영했으며, 이어 유 의원은 학생들의 눈높이에서 지방자치와 지방의회의 기능, 지방의원의 역할에 대해 설명하며 “민주주의는 멀리 있는 정치 이야기가 아니라, 여러분의 일상 속에서 스스로 의견을 내고 토론하는 것에서 시작된다”라는 점을 강조했다.또한 “여러분이 보여준 관심과 참여는 지방자치와 의회의 미래를 더욱 밝게 만드는 힘”이라며 “여러분의 작은 질문과 관심에서도 민주주의가 자라고 있습니다. 앞으로도 지금처럼 궁금해하고 참여하며, 사회를 바라보는 시선을 키워가길 바랍니다.” 는 당부의 말도 잊지 않았다.질의응답 시간에는 학생들의 적극적인 질문이 이어졌으며 “예산을 정하는 과정은 어떻게 되나요?”, “시의원은 어떻게 될 수 있나요?”, “시의원은 본인 지역에 꼭 살아야 하나요?”, “회의 중 의견 충돌이 생기면 어떻게 해결하나요?” 등 현실적이면서도 의미 있는 질문들이 쏟아졌다.학생들의 질문 하나하나에 애정어린 답을 해주며 유 의원은 “여러분이 보여준 관심과 참여는 지방자치와 의회의 미래를 더욱 밝게 만드는 힘”이라며 “서울시의회는 앞으로도 청소년이 정책과 의정에 관심을 갖고 참여할 수 있도록 다양한 프로그램을 마련하겠다”고 덧붙였다.한편, 찾아오는 청소년 의회아카데미는 서울시의회가 운영하는 시민·청소년 의정체험 교육 프로그램으로, 지방의회의 역할을 쉽게 이해할 수 있도록 실제 의회 공간에서 진행되는 체험형 교육이다.온라인뉴스팀