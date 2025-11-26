임광현 경기도의원, 난독증 및 읽기부진학생 위한 정책 연구 중간보고회 개최



25일 ‘난독증 및 읽기부진학생 프로그램 개발 연구’ 중간보고회를 개최한 ‘미래세대 아동을 위한 정책연구회’ 임광현 회장과 연구회 소속 의원 및 관계자들이 함께 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 임광현 의원(국민의힘, 가평)은 25일(화) 경기도의회 정담회실에서 「미래세대 아동을 위한 정책연구회(회장 임광현)」의 연구활동을 위한 ‘난독증 및 읽기부진학생 프로그램 개발 연구’ 중간보고회를 개최했다.이번 연구는 난독증 및 읽기부진 학생을 위한 학교–가정 연계형 중재 프로그램을 개발하고, 현장에서 즉시 활용 가능한 맞춤형 교육 가이드라인을 마련하는 것을 목표로 한다. 초기 진단과 조기 개입이 핵심인 만큼, 연구회는 교사·학부모 모두가 활용할 수 있는 실질적 지원 체계 구축에 중점을 두고 있다.이날 중간보고회에는 연구회 회원인 윤충식, 서성란 의원을 비롯해 이호동, 최승용, 김근용, 윤성근 의원과 경기도교육청 초등교육과 관계 공무원 등이 참석해 연구 필요성과 적용 방안 등을 논의했다.연구회 회장인 임광현 의원은 “난독증은 조기 발견과 조기 개입이 중요하다”며, “학교와 가정에서도 활용할 수 있는 읽기 지도 연구가 난독증 학생을 위한 학습 프로그램 연구의 마중물 역할을 해 전문적인 후속 연구로 확장되기를 기대한다”고 밝혔다.전승숙 경기도교육청 초등교육과 장학관은 “전문기관이 아니어도 학교 현장에서도 폭넓게 활용할 수 있는 읽기 곤란 학생을 위한 가이드라인이 마련된다면 매우 큰 효과를 낼 것”이라고 평가했다.이성숙 연구원은 “학교 현장과 가정에서 직접 활용 가능한 교육자료와 지침을 마련해 실질적인 도움을 제공하겠다”고 말했다.「미래세대 아동을 위한 정책 연구회」는 ‘난독증 및 읽기부진 학생 프로그램 개발 연구’를 앞으로 3개월 동안 진행하며, 최종보고회는 12월 중순에 개최할 예정이다.온라인뉴스팀